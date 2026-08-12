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Geganters i bastoners de Blanes, Cassà de la Selva, Campdevànol i Palafrugell viatge a un aplec a Estocolm

Fins a 42 entitats catalanes participaran a la trobada internacional sobre cultura popular

Sortida de la colla de Blanes cap a Estocolm

Sortida de la colla de Blanes cap a Estocolm / Ajuntament de Blanes

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Redacció

Redacció

Blanes

Un total de 53 membres de la Colla Gegantera de Blanes i del Grup de Bastoners de l’Esbart Joaquim Ruyra participaran aquest cap de setmana a Estocolm en el 38è Aplec Internacional de Cultura Popular. També hi seran els capgrossos Músics de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera i Graellera de Campdevànol i els Gegants de Palafrugell. La trobada reunirà 42 entitats d’arreu de Catalunya a la capital sueca.

Els primers a emprendre el viatge han estat els 38 integrants de la Colla Gegantera de Blanes, que han sortit aquest dimecres a primera hora del matí. La delegació està formada per 23 adults, 13 menors i dos nadons. Els participants s’han concentrat a les sis del matí a la plaça Catalunya de Blanes abans de desplaçar-se fins a l’aeroport per agafar el vol cap a Suècia.

Els geganters no viatgen sols. Fa uns dies ja es van enviar a Estocolm els gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina, el gegantó Vadò Set-Trossos i el capgròs del Dimoni, que participaran en les activitats previstes durant la trobada.

Divendres serà el torn dels 15 components del Grup de Bastoners de l’Esbart Joaquim Ruyra que també prendran part en l’Aplec Internacional. Un dels seus membres, Tomàs Llorens, ha assistit aquest dimecres a la sortida de la delegació gegantera.

L’edició d’aquest any coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival urbà que se celebra al centre d’Estocolm del 12 al 16 d’agost i que programa activitats culturals gratuïtes en diferents espais de la ciutat.

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El 38è Aplec Internacional de Cultura Popular està organitzat per ADIFOLK i té com a objectiu donar a conèixer fora de Catalunya diferents expressions de la cultura popular catalana. Al llarg de les seves edicions, la trobada s’ha celebrat en diversos països, entre els quals els Països Baixos, França, Itàlia, Alemanya, Àustria, Suïssa, el Regne Unit i els Estats Units.

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