Un incendi en un pis d’Olot obliga a evacuar la planta afectada
El fet ha tingut lloc aquest matí a un pis del carrer de l’Aigua, i la principal hipòtesi apunta a un patinet elèctric com a origen del foc
Un patinet elèctric podria estar darrere de l’incendi que aquest matí ha afectat un pis del carrer de l’Aigua, número 12, d’Olot. L’avís s’ha rebut a les 10.36 hores, després que es detectés fum sortint per una de les finestres de l’habitatge.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. Quan han arribat, un binomi ha accedit a l’edifici i ha comprovat que l’escala estava lliure de fum i que el foc ja s’havia extingit a l’interior de l’habitatge. Tot i això, a l'interior de l'habitatge hi ha quedat una important acumulació de fum i s'han vist afectades quatre estances, dues de les quals han resultat cremades.
Arran de l’incendi, els Bombers han hagut d’evacuar la planta afectada, mentre que la resta de veïns del bloc han quedat confinats preventivament. No hi ha hagut ferits.
A l’interior de l’habitatge, els Bombers han fet una lectura de monòxid de carboni i han dut a terme tasques de ventilació. Tot i que encara no està confirmat, la principal hipòtesi és que el foc s’hauria originat en un patinet elèctric.
Un cop finalitzada l’actuació, s'ha contactat amb l’arquitecte municipal per comprovar si l’incendi havia provocat afectacions estructurals a l’edifici i abans de donar per tancat el servei, no s’hi havia detectat cap dany estructural.
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