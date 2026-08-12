Els núvols escampen a l'inici de l'eclipsi i desenes de persones el viuen a l'estany de Banyoles "sense aglomeracions"
La majoria de públic ha estat de proximitat i ha gaudit l'experiència amb "plans improvisats" prop de l'aigua
Prop de l'hora de l'inici de l'eclipsi, una nuvolada amenaçava d'esguerrar una experiència "històrica" des de l'estany de Banyoles. "Sembla que els astres s'hagin alineat i, just al moment de començar, ha escampat", ha explicat Cayo Fabra, que ha seguit l'experiència des dels Banys Vells.
Arribava ben equipat, fins i tot amb un telescopi per veure el reflex de l'eclipsi. La seva, però, no ha estat la tònica habitual prop de l'estany. La majoria del públic ha estat de proximitat i ha fet "plans improvisats" amb família o amics per veure la posta de sol des d'una tovallola, una gandula o la terrassa d'un bar.
Amb tot, l'experiència ha estat "molt millor" del que s'esperaven, ha assenyalat el veí Albert Corominas.
Prop de l'hora de l'inici de l'eclipsi, una nuvolada amenaçava d'esguerrar viure en directe una experiència "històrica" des de l'estany de Banyoles. "Sembla que els astres s'hagin alineat i, just al moment de començar, ha escampat", ha explicat Cayo Fabra, que ha seguit l'experiència des dels Banys Vells. Arribava ben equipat, fins i tot amb un telescopi per veure el reflex de l'eclipsi. La seva, però, no ha estat la tònica habitual prop de l'estany. La majoria del públic ha estat de proximitat i han fet "plans improvisats" amb família o amics per veure la posta de sol des d'una tovallola, una gandula o la terrassa d'un bar. Amb tot, l'experiència ha estat "molt millor" del que s'esperaven, ha assenyalat el veí Francesc Porta.
La imatge a Banyoles no ha tingut res a veure de la dels punts de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total. No hi ha hagut aglomeracions, ni massa reserves prèvies, però, tot i això, desenes de persones s'han acostat a l'estany per viure en directe una experiència "històrica", força "d'última hora" i amb poques expectatives. Aquí, la majoria dels plans s'han decidit gairebé a última hora i han barrejat l'expectació per veure l'eclipsi amb una tarda d'estiu a l'estany.
Tovalloles esteses a la gespa, gandules a tocar de l'aigua, taules ocupades a les terrasses i ulleres preparades per mirar cap al cel. Durant bona part de la tarda, però, els núvols han mantingut la incògnita. Famílies i grups d'amics miraven alternativament el cel i el rellotge sense saber si, al final, podrien veure el fenomen. "A veure què passarà, estem així amb incògnita", explicava Corominas acompanyat d'una filla, mentre esperava que arribessin la dona, la neta i una altra filla. El pla, en qualsevol cas, tenia alternativa: "Si no, passarem una bona tarda en família".
Als Banys Vells tampoc no han notat una allau de visitants per l'eclipsi. El cambrer Dídac Gayolà ha explicat que aquests dies hi ha hagut algunes reserves de grups, però sense gaire diferència respecte d'una jornada habitual. "Han vingut més per prendre alguna cosa i estar tranquils que no pas amb la dèria de veure l'eclipsi", ha explicat. El paisatge, diu, hi ha fet la resta, perquè encara que els núvols amenaçaven de fer la guitza, el públic podia gaudir "almenys del canvi de llum".
Alguns ni tan sols hi han anat expressament per l'eclipsi. Una jove del País Basc, Natalia Arteche, ha aprofitat la tarda per ensenyar l'estany a un acompanyant perquè hi ve des de petita perquè té família prop de Banyoles. "El lloc és bonic", ha dit. Amb el cel encara cobert quan hi han arribat, ha admès que tampoc li preocupava massa si podrien acabar veient l'eclipsi, perquè no era el motiu de la visita.
D'altres sí que han seguit durant el dia les informacions per saber per on es pondria el sol i fins a quin punt es podria veure des de Banyoles. Al final, però, també han optat per quedar-se a prop de casa. "Vivim aquí al costat i sempre a les tardes ens venim a banyar aquí", explica des del Club Natació Banyoles Marta Colomer. De fet, han aconseguit les ulleres per veure l'eclipsi pràcticament en temps de descompte, i perquè tenen coneguts que n'havien comprat més de les necessàries i n'han pogut tenir.
Telescopi i comprovacions prèvies
Cayo Fabra és un dels pocs que ha reservat taula als Banys Vells per veure-hi l'eclipsi amb la família. Havia vingut el dia abans "a comprovar que es ponia bé el sol i podríem veure l'eclipsi" i després de confirmar-ho, va decidir guardar una taula a primera fila. Ha vingut amb la dona, els fills i la sogra i els ha portat un telescopi per mirar l'eclipsi. Tot i no portar cap lent, Fabra havia preparat un projector on el telescopi reflectia la imatge sobre un paper vegetal. "Així ho podem veure junts i sense necessitat de portar ulleres", explicava l'home. Muntava l'aparell amb les reticències de saber si realment l'acabaria fent servir o no per culpa dels núvols.
Finalment, però, quan començava l'eclipsi els núvols s'han escampat i han permès que el públic pogués gaudir d'aquest espectacle astronòmic. Cayo Fabra ha pogut mostrar com el projector funcionava, al mateix temps que la resta de taules desenfundaven les ulleres especials que havien comprat. Alguns les tenien empaquetades perquè no es ratllessin. D'altres, no sabien ni on les havien deixat perquè ja ni confiaven veure-ho per culpa dels núvols.
Però al final tothom ha pogut mirar al cel amb protecció mentre exclamava admirada de l'espectacle de veure com el sol es tapava darrere la lluna. I mentrestant, tot s'enfosquia i aquells qui es treien les ulleres per reposar comprovaven que havia marxat la llum. Al voltant de l'estany hi havia altres que s'ho miraven, com ara Francesc Porta. "Ha estat espectacular, no ens esperàvem veure l'eclipsi de manera tan clara", assegurava l'home. Uns metres més enllà, Laura Pinsach i Guillem Comet també observaven impressionats el moment que tot quedava fosc. "Ha estat molt xulo", explicava Guillem Comet.
La parella ha assegurat que havia buscat un lloc "a prop de casa però sense aglomeracions" per aquesta data tan assenyalada. Un eclipsi que s'ha pogut veure però tampoc del tot. I és que els núvols han donat treva a l'inici però han tornat a tapar el cel just quan el sol reapareixia.
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