La ruta de les Tres Colades de Sant Joan les Fonts reobre després de mesos de treballs
Les accions executades han permès recuperar un dels itineraris més emblemàtics de la Zona Volcànica de la Garrotxa, malgrat que el Molí Fondo continuï tancat
La Ruta de les Tres Colades de Sant Joan les Fonts ja torna a estar oberta després de diversos mesos de treballs per reparar els danys causats pels temporals de l’hivern passat, que van provocar despreniments de basalt, caigudes d’arbres i desperfectes en diferents trams. L’únic punt que continua tancat és l’accés al Molí Fondo, especialment afectat pels despreniments de blocs de basalt, tot i que, l’Ajuntament i els responsables de l’espai estudien diferents opcions per reobrir-lo més endavant, tenint en compte el seu interès geològic.
Durant els darrers mesos s’han instal·lat mesures de protecció, s’han habilitat petits desviaments, s’han retirat arbres caiguts i s’han revisat els punts més sensibles de la Ruta de les Tres Colades. La reobertura de l’itinerari s’ha decidit després d’una inspecció feta aquest juliol per tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Itinerànnia i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, on es va comprovar especialment l’estat dels dos passallisos del riu que encara no s’havien pogut obrir i, un cop valorades les condicions de seguretat, s’ha considerat que el tram ja es pot tornar a fer en la seva totalitat.
Abans de la reobertura s’ha instal·lat senyalització provisional en alguns dels punts més delicats i, durant les pròximes setmanes se substituirà per senyals definitius per informar millor els visitants dels riscos i les característiques del recorregut. Amb la reobertura, es recupera un dels itineraris més coneguts de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un recorregut que permet descobrir les colades de lava i alguns dels principals espais d’interès geològic i paisatgístic del municipi garrotxí.
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