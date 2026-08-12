S’incendia un bus a la nau de Teisa a Banyoles i el foc n’afecta un altre
El vehicle on s’hauria originat el foc és híbrid i té menys d’un any d’antiguitat; no hi ha hagut cap persona afectada
Un autobús de Teisa s’ha incendiat aquest dimecres a la nau que la companyia té a Banyoles i el foc ha acabat afectant un segon vehicle que estava estacionat al costat. Els Bombers han rebut l’avís a les 16.16 hores i han mobilitzat 14 dotacions fins al lloc dels fets. No hi havia ningú a l’interior de les instal·lacions i no consten persones afectades.
Segons ha explicat el director de Teisa, Àlex Gilabert, el foc s’hauria originat en un dels dos autobusos que en aquell moment quedaven a la nau. El vehicle havia estat circulant durant tot el dia i havia tornat a les instal·lacions pels volts de les quatre de la tarda, quan el conductor el va estacionar i va marxar.
«Sembla que ha començat a la zona de dalt del motor», ha detallat Gilabert. Es tracta d’un autobús híbrid de menys d’un any d’antiguitat i, segons les primeres observacions, el foc no s’hauria iniciat a la zona de les bateries. Les flames han acabat afectant també l’autobús que hi havia al costat. Habitualment, a la nau de Banyoles s’hi aparquen una desena d’autobusos, però a l’hora de l’incendi la majoria encara estaven en servei i només n’hi quedaven dos. Els Bombers han treballat durant l’extinció per protegir les naus adjacents i evitar que el foc s’hi propagués.
L’incendi ha quedat posteriorment extingit i els efectius han continuat fent tasques de ventilació a les naus del costat.
Pel que fa a les instal·lacions de Teisa, Gilabert ha explicat que l’estructura de la nau no ha quedat afectada, tot i que l’escalfor podria haver provocat algun desperfecte en parts del sostre. El foc tampoc s’ha estès a les naus veïnes. El director de la companyia ha destacat la ràpida actuació dels Bombers, que ha permès limitar els danys als dos vehicles.
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