Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines
En el recorregut que proposa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya apareixen llocs com Empuriabrava, la Molina o l'aeroport de Girona
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat les imatges aèries de diferents indrets de Catalunya per veure com han canviat amb els anys. Una fotografia aèria captada fa dècades i una d'actual permeten descobrir, d'un cop d'ull, com han evolucionat alguns dels indrets més freqüentats durant l'estiu: el litoral, espais naturals, infraestructures, equipaments o grans espais d'oci.
A la província de Girona, en destaquen tres: Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, la Molina, a Alp i l'aeroport de Girona a Vilobí d'Onyar. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que "cada comparació ofereix una mirada singular sobre la història recent de Catalunya i mostra com el paisatge, els usos del sòl i les infraestructures han anat evolucionant al llarg de les darreres dècades". En aquest sentit, creu que "cada persona hi trobarà, probablement, algun indret que coneix o que forma part dels seus records d'estiu".
Tres indrets destacats a Girona
A Castelló d’Empúries, Empuriabrava ha experimentat una gran transformació. La fotografia de l'esquerra és del 1970, on es poden observar aiguamolls i camps de la plana empordanesa, però també el desenvolupament dels primers canals-carrers i canals residencials. Avui és la marina residencial més gran d'Europa, amb 23 quilòmetres de canals navegables.
La Molina, a Alp, també ha canviat força. En la fotografia del 1956, l'estació d'esquí mostra els seus inicis. La Molina, capdavantera de l'esquí a la península Ibèrica, hi va instal·lar el primer telesquí de l'Estat el 1943, i ha crescut fins a transformar el paisatge d'alta muntanya.
L'aeroport de Girona-Costa Brava, a Vilobí d'Onyar, presenta canvis ben visibles comparada amb la fotografia de 1956. Impulsat per la Diputació de Girona el 1957, l'aeroport va tenir la pista i la plataforma enllestides el 1965. El 3 de març de 1967 es va inaugurar oficialment per al trànsit civil nacional i internacional.
L'ICGC també publica altres imatges d'indrets on el paisatge ha canviat considerablement. És el cas de Port Aventura a Salou i Vila-seca, el Port Olímpic de Barcelona, la terminal 1 de l'aeroport del Prat, el circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló o el Delta de l'Ebre.
Cerca el teu indret
Aquesta selecció és només una petita mostra de les possibilitats del comparador històric de l'ICGC. El visor permet descobrir com ha evolucionat qualsevol indret de Catalunya a través de les fotografies aèries històriques i les actuals. En aquest enllaç (visors.icgc.cat/comparador-historic) pots explorar-lo i redescobrir com era el teu poble, el teu barri o aquell paisatge que forma part dels teus records.
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