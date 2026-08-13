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El Banc de Sang de Girona inicia noves campanyes de donació al setembre

Des de l'1 al 30 de setembre, la unitat mòbil del Banc de Sang es desplaçarà per 30 municipis gironins per a la captació de donants

Imatge d'arxiu d'una campanya de donació de sang

Imatge d'arxiu d'una campanya de donació de sang / Aniol Resclosa

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Claudia Reyner Ruiz

El Banc de Sang i Teixits de Girona posa en marxa una nova onada de campanyes de donació a les comarques de la demarcació. Durant el mes de setembre, la unitat mòbil es desplegarà en diversos punts del territori per facilitar la participació dels ciutadans.

Les campanyes s'iniciaran l'1 de setembre i s'allargaran fins al dia 30 del mateix mes, amb punts de donació situats en municipis com Girona, Palamós, la Bisbal d'Empordà o Ripoll.

Gráfico que muestra los puntos de donación.

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