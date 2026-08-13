El Banc de Sang de Girona inicia noves campanyes de donació al setembre
Des de l'1 al 30 de setembre, la unitat mòbil del Banc de Sang es desplaçarà per 30 municipis gironins per a la captació de donants
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Banc de Sang i Teixits de Girona posa en marxa una nova onada de campanyes de donació a les comarques de la demarcació. Durant el mes de setembre, la unitat mòbil es desplegarà en diversos punts del territori per facilitar la participació dels ciutadans.
Les campanyes s'iniciaran l'1 de setembre i s'allargaran fins al dia 30 del mateix mes, amb punts de donació situats en municipis com Girona, Palamós, la Bisbal d'Empordà o Ripoll.
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Girona: el nou parc inclusiu tindrà 192 arbres i 490 arbustos nous
- Necrològiques del 12 d'agost de 2026
- Una pretemporada infumable