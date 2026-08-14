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Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig

L'Ajuntament obre cada any uns 500 expedients, la majoria dels quals són ciutadans que s'han oblidat de renovar-lo

Gent passejant en bicicleta pel carril bici que hi ha al voltant de l'estany de Banyoles.

Gent passejant en bicicleta pel carril bici que hi ha al voltant de l'estany de Banyoles. / ACN

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ACN

ACN

Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones els darrers dos anys i mig. Es tracta de ciutadans que ja no viuen a la ciutat, però que seguien figurant en el llistat del consistori. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assenyala que la revisió del padró municipal es fa cada any i això permet "ajustar molt" les dades que té l'ajuntament amb la quantitat de veïns real del municipi. Noguer assenyala també que no han detectat casos de frau i descarta obrir una oficina municipal del padró com, per exemple, té Olot. El motiu, diu l'alcalde, és que Banyoles porta "molts anys" fent una "feina de formigueta" que permet tenir actualitzat el padró municipal a la realitat de la capital del Pla de l'Estany.

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