Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
L'Ajuntament obre cada any uns 500 expedients, la majoria dels quals són ciutadans que s'han oblidat de renovar-lo
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
L'Ajuntament de Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones els darrers dos anys i mig. Es tracta de ciutadans que ja no viuen a la ciutat, però que seguien figurant en el llistat del consistori. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assenyala que la revisió del padró municipal es fa cada any i això permet "ajustar molt" les dades que té l'ajuntament amb la quantitat de veïns real del municipi. Noguer assenyala també que no han detectat casos de frau i descarta obrir una oficina municipal del padró com, per exemple, té Olot. El motiu, diu l'alcalde, és que Banyoles porta "molts anys" fent una "feina de formigueta" que permet tenir actualitzat el padró municipal a la realitat de la capital del Pla de l'Estany.
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines