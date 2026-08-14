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Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs

L'incident s'ha produït al matí quan la dona s'ha separat del grup i ha caigut en veure's espantada per un rèptil

L'afectada ha estat traslladat amb helicòpter a Olot.

L'afectada ha estat traslladat amb helicòpter a Olot. / Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Queralbs

Una dona ha patit dolors al genoll després de caure aquest matí mentre feia rafting a Queralbs. Els fets han tingut lloc cap a les 10.30 hores, quan, segons ha explicat als Bombers de la Generalitat, s'ha allunyat del grup, i ha caigut al veure's espantada per una serp.

Davant les dificultats per moure's a causa de la lesió, un helicòpter del GRAE ha rescatat la dona i a un dels seus acompanyant i els ha traslladat fins al Parc d'Olot. Allà, una ambulància s'ha fet càrrec de l'afectada per atendre els problemes al genoll.

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