Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
L'incident s'ha produït al matí quan la dona s'ha separat del grup i ha caigut en veure's espantada per un rèptil
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Una dona ha patit dolors al genoll després de caure aquest matí mentre feia rafting a Queralbs. Els fets han tingut lloc cap a les 10.30 hores, quan, segons ha explicat als Bombers de la Generalitat, s'ha allunyat del grup, i ha caigut al veure's espantada per una serp.
Davant les dificultats per moure's a causa de la lesió, un helicòpter del GRAE ha rescatat la dona i a un dels seus acompanyant i els ha traslladat fins al Parc d'Olot. Allà, una ambulància s'ha fet càrrec de l'afectada per atendre els problemes al genoll.
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