Irromp en un pis de Ripoll i agredeix un dels ocupants al cap amb un tallant de carnisser
Els Mossos detenen el presumpte assaltant, que també va ferir un sanitari del SEM mentre era atès després de la baralla
Un home ha estat detingut la matinada d’aquest divendres a Ripoll després d’irrompre en un pis amb la presumpta intenció de robar i agredir un dels ocupants al cap amb un tallant de carnisser. Durant la baralla, tant el presumpte assaltant com un dels tres homes que es trobaven a l’interior de l’habitatge han resultat ferits. Els fets han tingut lloc cap a les dues de la matinada, quan els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís d’un veí que, a través d’un balcó, havia vist que s’estava produint una baralla dins d’un pis i que una de les persones implicades portava un ganivet.
Les patrulles que s’han desplaçat fins al lloc han confirmat que hi havia hagut un enfrontament a l’interior de l’habitatge. Al pis hi havia tres homes i un quart individu que hi havia entrat i que, segons la informació policial, ho hauria fet amb la intenció de robar.
Dos ferits durant la baralla
Durant l’enfrontament, l’intrús ha agredit un dels ocupants al cap amb un tallant de carnisser. L’agressor també ha resultat ferit en la baralla. Els Mossos han localitzat dues armes blanques de grans dimensions, entre les quals hi havia un tallant de carnisser. Arran dels fets, els agents han activat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) perquè atengués els ferits. Mentre els sanitaris assistien el presumpte assaltant, però, aquest també ha ferit un dels professionals del SEM.
Els Mossos han acabat detenint l’home com a presumpte autor de diversos delictes, entre els quals lesions, robatori amb violència i atemptat contra l’autoritat. Segons l’última informació oficial, l’agressor continua ingressat a l’hospital i encara no ha passat a disposició judicial.
La versió d’Orriols
L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, també s’ha fet ressò de l’incident a través de les xarxes socials, on ha donat més detalls sobre la baralla. Segons ha escrit, l’home va «entrar pel balcó en un immoble ocupat il·legalment» empunyant «dos tallants de carnisser». Orriols assegura que l’intrús va clavar un dels tallants «al mig del cap» d’un dels homes que hi havia a l’interior i que aquest es va defensar amb una pala, provocant a l’agressor lesions a la mandíbula i a les dents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines