Les comarques gironines entren en ebullició amb l’esclat de les festes majors
El 15 d’agost concentra una de les grans onades festives de l’any a la província, amb Roses, Platja d’Aro i la Bisbal entre els principals escenaris
El 15 d’agost és una de les dates més assenyalades del calendari festiu de les comarques gironines. La celebració de l’Assumpció de la Mare de Déu fa coincidir durant aquests dies nombroses festes majors, amb programacions que omplen carrers i places de concerts, cercaviles, correfocs, balls, àpats populars i activitats per a totes les edats. Una onada de celebracions que arriba, a més, en ple estiu i, en el cas dels municipis costaners, en un dels moments de més afluència turística de l’any.
Entre les poblacions que celebren la festa major pels volts d’aquesta data hi ha Agullana, Amer, Darnius, Santa Pau, Tortellà, Vilanant, Vilabertran i la Bisbal d’Empordà, entre altres. També coincideixen celebracions en nuclis com All, al municipi d’Isòvol; Puigpardines, a la Vall d’en Bas, i Platja d’Aro, al municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. En alguns casos, els actes principals tenen lloc el mateix dia 15, mentre que en d’altres la programació s’estén durant el cap de setmana o les jornades més pròximes.
Entre totes aquestes celebracions destaquen, per la dimensió dels municipis i les seves programacions, les de Roses, Platja d’Aro i la Bisbal d’Empordà. Tres festes que coincideixen en el calendari, però que es viuen des de realitats diferents. Roses i Platja d’Aro les afronten en ple pic de la temporada turística, amb una elevada ocupació i milers de persones que ja passen les vacances al municipi. La Bisbal, en canvi, rep principalment públic local i visitants procedents de les poblacions de l’entorn.
«Conduir tota aquesta gent quan el poble està al 100% d’ocupació és molt complicat», resumeix l’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll. La festa major rosinca dura gairebé una setmana i combina les barraques i els concerts, que en són l’acte central, amb activitats repartides pel nucli urbà. L’Ajuntament no disposa d’una estimació concreta de quantes persones hi arriben expressament per la celebració, perquè aquesta afluència es barreja amb la dels turistes i les persones amb segona residència que ja són al municipi.
Ripoll assegura que les activitats que es fan al centre tenen «una repercussió positiva i una participació molt important», tant entre els visitants com entre els rosincs i les rosinques. El repte, explica, és aconseguir que els actes funcionin amb normalitat en un municipi que ja es troba al límit de la seva capacitat habitual d’estiu.
A Platja d’Aro tampoc es pot calcular un augment específic de població atribuïble a la festa major. El consistori assenyala que els actes se celebren en el moment àlgid de la temporada i que la major part dels participants ja són al municipi: residents habituals, persones amb segona residència o turistes.
L’objectiu principal no és tant atraure nous visitants com aconseguir que tots aquests perfils comparteixin uns mateixos espais. «L’impacte que més es valora és aconseguir que la població que ja està al municipi participi de la festa, com un espai de trobada dels diferents perfils de veïns i veïnes que aquests dies ja hi estan convivint», explica l’Ajuntament.
«Festa de poble»
Els darrers anys s’ha treballat especialment perquè la celebració no es percebi com «uns dies més d’activitats dins el global de propostes de l’estiu», sinó com una autèntica festa del poble. Amb aquesta voluntat, es distribueixen domassos perquè els veïns els pengin als balcons i banderoles per engalanar els comerços. Aquest any, a més, la programació començarà amb un acte institucional de reconeixement a les persones, les empreses i les entitats que han participat en l’organització.
El pregó també es traslladarà a la plaça Major amb la voluntat de donar-li més solemnitat. Anirà a càrrec de l’Associació de Restauració i Oci Nocturn, ARION, mantenint així la fórmula d’encarregar-lo a una entitat que treballa durant tot l’any al municipi.
A la Bisbal, la festa es nodreix sobretot de la població local i dels municipis pròxims. La ciutat no registra un increment permanent d’habitants, però sí l’arribada de visitants durant el dia per participar en els actes. El correfoc, els concerts de barraques, la Promenade, la Cercavila i el Festival Pulse figuren entre les propostes amb més seguiment. El consistori posa també l’accent en el paper de les associacions, ja que «el principal motor són les persones i les entitats implicades en la realització de les activitats». Aquesta participació es reflecteix tant en la programació com en el finançament de la celebració.
Les tres festes disposen conjuntament d’un pressupost d’uns 625.000 euros, tot i que els models de finançament són diferents. Roses hi destina aproximadament 300.000 euros, una xifra superior a la de l’any anterior. L’increment s’explica, en part, pels problemes amb els firaires, que han obligat a substituir les atraccions per altres propostes.
Entre les novetats hi ha les «barraquetes», unes activitats destinades al públic infantil. «Hem hagut de suplir el fet que no hem fet fires amb altres activitats», explica Ripoll, que vincula aquesta incorporació amb l’augment del pressupost.
La festa de la Bisbal disposa d’uns 200.000 euros. L’Ajuntament n’aporta aproximadament la meitat, mentre que la resta procedeix de l’activitat de les entitats. Platja d’Aro hi destina 125.000 euros, uns 25.000 més que fa dos anys, per incorporar propostes sorgides de la comissió organitzadora, formada per entitats, ciutadania i representants municipals.
Els concerts nocturns de la plaça del Mil·lenari són els actes més multitudinaris de Platja d’Aro. La gala del concurs juvenil i amateur «Tu de què vas!» preveu reunir un miler de persones. Divendres s’esperen més de 2.000 assistents amb les havaneres, Sabor de Gràcia i les Reines del Mambo, mentre que el plat fort de dissabte, amb Manel Fuentes & The Spring’s Team i Pelukass, podria arribar a les 3.000 persones.
Mesos de feina per a pocs dies
Malgrat concentrar-se en unes quantes jornades, les festes es preparen durant bona part de l’any. Roses comença a treballar-hi amb un any d’antelació i precontracta alguns grups, tot reservant espais per incorporar artistes que puguin despuntar més endavant. «Un any abans ja estem preparant tot el que és la festa major», assenyala Ripoll.
A Platja d’Aro, l’avaluació de l’edició acabada ja serveix per començar a preparar la següent, i algunes orquestres s’han de contractar amb més d’un any de marge. La Bisbal inicia la planificació i les contractacions durant la tardor anterior.
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