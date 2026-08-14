Les comissions de festes, el motor invisible de la disbauxa
Entitats de Platja d’Aro i la Bisbal dediquen mesos de feina voluntària a preparar alguns dels actes més emblemàtics de les festes majors
Darrere dels correfocs, les cercaviles, les barraques o els actes que omplen els carrers durant les festes majors hi ha moltes hores de feina que el públic no veu. Associacions i comissions formades majoritàriament per voluntaris treballen durant mesos perquè unes celebracions que duren només uns dies puguin tirar endavant. A Platja d’Aro i la Bisbal d’Empordà, aquesta implicació de les entitats és una de les peces essencials de la festa.
A Platja d’Aro, Trotats Associació és l’encarregada d’organitzar el TrotaBars, una activitat que aquest any arriba a la cinquena edició. Mar Serrano, presidenta de l’associació, explica que la proposta va néixer de manera informal entre un grup d’amics que ja participaven en les reunions de la comissió de Festa Major. «Va ser una quedada d’amics prenent alguna cosa en un bar i d’aquí va sortir la idea de fer alguna activitat que poguéssim incorporar a la festa major», recorda.
Després de les primeres edicions, el grup va decidir constituir-se formalment com a associació i assumir l’organització de l’activitat, sempre amb el suport de l’Ajuntament i dels tècnics municipals. La feina, però, comença molt abans que arribi la festa. Durant l’any mantenen reunions i, quan falten dos o tres mesos, intensifiquen els preparatius.
Fer poble
La particularitat de Platja d’Aro és que la Festa Major coincideix amb un dels moments de més feina de l’any. Molts dels membres de l’associació treballen vinculats a la temporada turística, fet que complica trobar temps per preparar els actes.
«Intentem cada any que la Festa Major sigui una mica més del poble», explica. Assegura que formar part de l’organització permet viure la celebració d’una altra manera i que cada vegada hi troben més cares conegudes. A la Bisbal d’Empordà, aquesta implicació associativa encara té més pes. Els Geganters de la Bisbal participen en una llarga llista d’actes, des del trencament del càntir i la cercavila fins al ball de gegants, les barraques infantils, la Rigotaverna al ras, el Ball de l’Hora o el campionat de botifarra. Des de l’entitat expliquen que la preparació més intensa es concentra habitualment entre juny i juliol, tot i que els canvis d’espais dels darrers anys han obligat a replantejar part de la logística.
La principal dificultat, expliquen, és sovint menys visible que els actes mateixos. «A dia d’avui la burocràcia és un dels mals de cap més grans que tenim», asseguren. El fet que siguin voluntaris i que les persones responsables vagin canviant obliga a reaprendre tràmits i procediments.
Els Dracs de la Bisbal també treballen pràcticament durant tot l’any, especialment pensant en el correfoc del dia 16, l’acte central de l’entitat. Ivan Cruz, membre dels Dracs i integrant de diferents comissions internes, explica que les primeres reunions poden començar entre febrer i març i que, durant el mes i mig anterior a la festa, fan assajos setmanals pels carrers del recorregut.
200 membres
L’entitat supera els 200 membres i, només el dia del correfoc, hi poden participar activament més d’un centenar entre persones que tiren foc, equips de seguretat, responsables del material i membres encarregats de tota la logística. Cruz resumeix que poden començar a muntar al matí i no acabar fins ben entrada la matinada.
Per als Dracs, aquesta feina forma part inseparable de la celebració. Cruz ho resumeix així: «Significa molta feina, però una feina que fem molt de gust». I reivindica especialment el carrer com l’espai natural de la festa, amb cinc dies en què la Bisbal queda «plena de festa, de cultura, de foc i de bon ambient».
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