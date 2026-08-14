Un multireincident causa destrosses en un ambulatori d'Olot: "Tancat per manca de seguretat"
Els Mossos el van detenir fa dos dies i posteriorment va ingressar a presó
Els pacients són derivats al CAP Garrotxa
Un home multireincident va causar destrosses aquest dimarts al Consultori Local Nord d’Olot, conegut també com l’ambulatori de Sant Miquel, com ha avançat Info Garrotxa. Els desperfectes provocats durant l’incident han obligat a tancar temporalment el centre sanitari, que aquest dijous continuava sense prestar servei. A l’entrada s’hi pot veure la porta malmesa i precintada i un cartell que informa els usuaris que l’ambulatori està «tancat per manca de seguretat». Els Mossos d’Esquadra han confirmat a Diari de Girona que l’home va ser detingut arran dels fets i que posteriorment va ingressar a presó.
Els fets van tenir lloc al centre situat a l’avinguda de Girona, al barri de Sant Miquel. L’individu va provocar desperfectes a l’accés de l’ambulatori i va trencar el vidre de la porta mentre protagonitzava amenaces armat amb un ganivet. Tanmateix, segons ha publicat El Caso, els serveis d’emergències havien rebut cap a dos quarts de dues del migdia un avís per una baralla amb presència d’armes blanques just davant del consultori. Fins a la zona s’hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues de la Policia Municipal d’Olot. Els testimonis van indicar als agents que un dels implicats s’havia refugiat en un establiment proper. Els policies van localitzar-hi l’home, que es trobava molt alterat i presentava diversos talls, i van aconseguir reduir-lo malgrat que va oposar resistència. Els agents li van intervenir un ganivet de grans dimensions, d’uns 22 centímetres. D’acord amb la mateixa informació, abans dels desperfectes al centre sanitari l’individu també hauria entrat armat en un altre establiment de la zona, on hauria provocat danys.
El detingut és un multireincident conegut pels cossos policials i ja havia estat arrestat en diverses ocasions. La seva trajectòria havia comportat nombroses intervencions dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal d’Olot. Arran de l’episodi de dimarts va tornar a ser arrestat i, després de passar a disposició judicial, va ingressar en un centre penitenciari.
Centre tancat
L’incident ha tingut conseqüències directes en el funcionament del Consultori Local Nord. El centre continua tancat després dels desperfectes causats a l’accés i a la porta s’hi manté el cartell que adverteix de la «manca de seguretat». També s’informa els usuaris que necessitin assistència que s’han d’adreçar al CAP Garrotxa.
Reunió amb les treballadores
L’Ajuntament d’Olot s’ha posat a disposició de les professionals de l’ambulatori després de l’incident. Fonts municipals han explicat que representants del consistori s’han reunit amb les treballadores del centre per conèixer la situació i oferir-los ajuda. «Ens hem reunit amb les treballadores per posar-nos a la seva disposició i ajudar en tot el que puguem», han assenyalat des de l’Ajuntament. El consultori continua tancat mentre no es pugui reprendre l’atenció als usuaris amb normalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Girona: el nou parc inclusiu tindrà 192 arbres i 490 arbustos nous
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau