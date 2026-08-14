El Parc del Cadí alerta que la verinosa tora blava ja és en fase de floració
L'ens gestor de l'entorn natural avisa que la fase més vistosa de la planta pot atraure curiosos, per la qual cosa insisteix que no es manipuli
Miquel Spa
La tora blava (Aconitum napellus) ja ha entrat en fase de floració a les zones alpines del Parc Natural del Cadí-Moixeró, un moment en què la planta es fa especialment visible als prats d’alta muntanya. El Parc ha aprofitat l’inici d’aquest període per alertar els excursionistes sobre la seva elevada toxicitat i recordar que no s’ha de tocar ni manipular.
La tora blava és una planta habitual en determinats ambients de muntanya i destaca per les seves flors de color blau i la seva presència als prats alpins. La seva toxicitat afecta totes les parts de la planta, des de les arrels fins a les fulles i les flors, i una quantitat molt petita de les seves substàncies pot arribar a provocar una intoxicació greu.
El contacte amb la pell pot provocar sensació de formigueig, adormiment o irritació a la zona afectada. El risc augmenta si el contacte es produeix amb pell lesionada o amb les mucoses, ja que les toxines poden ser absorbides i arribar a provocar símptomes generals d’intoxicació, entre els quals hi pot haver alteracions cardíaques potencialment greus.
La seva perillositat també explica que la tora blava tingui una llarga presència en la tradició popular, on ha aparegut associada a històries i episodis tràgics relacionats amb el seu ús com a planta verinosa.
A la muntanya, aquesta toxicitat té també una conseqüència visible: la planta pràcticament no és consumida pels animals. Segons el Parc, ni la fauna salvatge ni els animals domèstics acostumen a alimentar-se'n, fet que contribueix que pugui aparèixer de manera abundant i formi concentracions vistoses durant l’època de floració.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró recomana, per tant, observar-la sense tocar-la i mantenir-hi una distància prudencial. La floració converteix aquests dies la tora blava en un dels elements més visibles dels prats alpins, però també en un dels que requereixen més precaució per part dels excursionistes.
La recomanació és especialment senzilla: gaudir de la planta com a part del paisatge i evitar qualsevol manipulació. La seva bellesa és, precisament, un dels motius pels quals pot cridar l’atenció dels visitants, però també fa necessari recordar que es tracta d’una espècie que pot resultar molt perillosa.
Via: Regió7
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