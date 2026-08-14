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Renfe programa autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l’R3

El transport per carretera busca garantir la mobilitat dels usuaris en aquest tram de la via, afectada per incidències

Viatgers en un autubús de Rodalies.

Viatgers en un autubús de Rodalies. / JORDI PUJOLAR

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ACN

ACN

Puigcerdà

Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga (Vallès Oriental) i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. Segons ha informat en un comunicat, des d’aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que “conviuran” amb el tren. Ha justificat la mesura per “garantir la mobilitat dels viatgers” en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i “minimitzar-ne” l’impacte. El trasllat per carretera des del municipi vallesà és d’un cada hora, des de les 5.25 hores i fins a les 22.25. En canvi, des de la població de la Cerdanya són cada dues hores, des de les 5.35 hores i fins a les 19.35.

La companyia ha assenyalat que la logística muntada “ofereix una resposta immediata a les necessitats de mobilitat” dels usuaris de l’R3. L’operadora ferroviària ha recordat que les incidències a la xarxa han estat provocades “principalment per diversos robatoris de cable” en diversos punts de la línia i per la caiguda d’un arbre sobre la via la infraestructura durant els episodis de pluges intenses.

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Des de Rodalies s’ha recomanat planificar els desplaçaments amb antelació i consultar els horaris, tant dels trens com del servei alternatiu. A l’R3 continuen les obres pel desdoblament de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga i tampoc hi ha circulació de combois i el trajecte es fa amb autobusos.

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