Renfe programa autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l’R3
El transport per carretera busca garantir la mobilitat dels usuaris en aquest tram de la via, afectada per incidències
Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga (Vallès Oriental) i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. Segons ha informat en un comunicat, des d’aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que “conviuran” amb el tren. Ha justificat la mesura per “garantir la mobilitat dels viatgers” en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i “minimitzar-ne” l’impacte. El trasllat per carretera des del municipi vallesà és d’un cada hora, des de les 5.25 hores i fins a les 22.25. En canvi, des de la població de la Cerdanya són cada dues hores, des de les 5.35 hores i fins a les 19.35.
La companyia ha assenyalat que la logística muntada “ofereix una resposta immediata a les necessitats de mobilitat” dels usuaris de l’R3. L’operadora ferroviària ha recordat que les incidències a la xarxa han estat provocades “principalment per diversos robatoris de cable” en diversos punts de la línia i per la caiguda d’un arbre sobre la via la infraestructura durant els episodis de pluges intenses.
Des de Rodalies s’ha recomanat planificar els desplaçaments amb antelació i consultar els horaris, tant dels trens com del servei alternatiu. A l’R3 continuen les obres pel desdoblament de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga i tampoc hi ha circulació de combois i el trajecte es fa amb autobusos.
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada