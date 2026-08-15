Deu municipis gironins sumen 144.000 euros en ajuts per garantir el subministrament d’aigua
Les ajudes de l'ACA es reparteixen entre obres d'emergència i transport d'aigua amb cisterna, amb Anglès rebent la subvenció més alta amb gairebé 43.000 euros
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha concedit deu ajuts a municipis i ens locals de les comarques gironines per finançar actuacions d’emergència destinades a garantir el subministrament d’aigua amb vehicles cisterna i obres d'emergència, cobrint despeses dutes a terme entre l'1 de gener de 2025 i el 28 de febrer de 2026. En el conjunt de Catalunya, la línia ha resolt 48 ajuts, amb una inversió superior als 635.000 euros.
En el cas de les comarques gironines, els deu ajuts concedits sumen 144.197,04 euros, prop d'un 20% de les subvencions atorgades. El municipi que rep la subvenció més elevada és Anglès, amb 42.905,08 euros en total: 38.122,55 euros per a obres i 4.782,53 euros més per al transport amb vehicles cisterna. A més, és l'únic municipi gironí en rebre dues subvencions diferents.
Per comarques, l'Alt Empordà concentra quatre dels deu ajuts, corresponents a Terrades, on més s'ha invertit amb 20.248,08 euros destinats a obres, a més de Vilamaniscle, Cabanelles i Pontós. En total, aquests municipis reben 44.456,99 euros. La Selva és la comarca que més diners concentra, amb 74.941,97 euros destinats a Anglès, Riudarenes i Vidreres. Finalment, el Baix Empordà ha rebut dos ajuts, amb un total de 24.800,65 euros repartits entre la Pera i Jafre, la majoria destinats al primer municipi. Les altres comarques de la demarcació no han obtingut cap ajut dins d'aquesta convocatòria.
Pel que fa al tipus d’actuació, quatre subvencions es destinen exclusivament a obres, tres al transport d’aigua amb vehicles cisterna i dues combinen les dues actuacions.
Nova línia d'ajuts convocada
L’ACA ha obert aquest mes d’agost una nova línia d’ajuts, dotada amb un milió d’euros, per continuar finançant el transport d’aigua en camions cisterna i les obres d’emergència. En aquest cas, es podran subvencionar les despeses assumides pels ens locals entre l’1 de gener de 2025 i el 31 d’agost de 2026. Els municipis i ens locals interessats tenen temps fins a l’1 d’octubre per presentar la sol·licitud.
L’Agència Catalana de l’Aigua, entre 2022 i 2026, ha atorgat nou línies d’ajuts d’aquesta tipologia, amb una aportació total superior als 10,7 milions d’euros i atorgant 470 ajuts.
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