Ferit greu en caure per un precipici de vuit metres a Setcases
Els especialistes de rescat dels Bombers han auxiliat la víctima, traslladada en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron
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Una persona ha resultat ferida greu aquest dissabte després de caure per un precipici d’uns vuit metres a Setcases. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12.07 hores i els Bombers han activat l’helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) per rescatar-la.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també ha mobilitzat un helicòpter per atendre la víctima. Una vegada completat el rescat, la persona ferida ha estat traslladada en estat greu a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
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