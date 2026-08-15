L’impuls dels EUA apropa la legalització dels psicodèlics
Els experts preveuen que els avenços nord-americans accelerin els canvis regulatoris també a Europa durant els pròxims anys
Fidel Masreal
Els experts en tractaments amb substàncies psicodèliques celebren l’ordre executiva signada pel president nord-americà, Donald Trump, el passat mes d’abril, que permetrà accelerar la legalització de medicaments psicodèlics per tractar problemes greus de salut mental, com ara la depressió resistent. Es preveu que aquesta ordre porti la FDA, l’agència nord-americana encarregada d’autoritzar nous fàrmacs, a facilitar-ne la regulació definitiva. Això podria propiciar que l’agència reguladora europea, l’EMA, també acceleri els passos per legalitzar aquestes substàncies amb finalitats mèdiques.
La FDA ha assegurat que oferirà una revisió ultraràpida a tres fàrmacs psicodèlics que s’estan desenvolupant per tractar trastorns de salut mental, entre els quals la depressió. Es tracta de l’últim pas del govern de Trump cap a una possible aprovació d’aquests tractaments experimentals. Això podria suposar un pas històric: que aquest mateix any ja es pugui utilitzar psilocibina per tractar la depressió resistent als Estats Units.
Donald Trump va signar una ordre executiva que insta la FDA i altres organismes federals a accelerar la investigació i flexibilitzar les restriccions sobre els psicodèlics, una classe de drogues al·lucinògenes que continuen sent il·legals segons la legislació federal. Santiago Madero, psiquiatre i investigador de l’Hospital Clínic, investigador del tractament amb psilocibina i terapeuta en diversos assajos clínics, considera que «és encoratjador que un govern com el nord-americà vulgui potenciar que aquests fàrmacs arribin al mercat». «Això no implica que no hagin de ser rigorosos ni que no hagin d’avaluar molt bé què és aquest fàrmac», afegeix.
Óscar Soto, psiquiatre i investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (grup ANIMA), i vicepresident de la Societat Espanyola de Medicina Psicodèlica, considera «molt preocupant» que la decisió de Trump respongui a pressions polítiques i publicitàries. Trump va signar l’ordre després de la campanya favorable d’alguns dels seus aliats i pensant, entre d’altres, en els veterans de guerra nord-americans amb problemes psiquiàtrics. El secretari de Salut, Robert F. Kennedy Jr., espera que aquest tipus de medicaments siguin una realitat en el termini d’un any.
La FDA va explicar que havia concedit vals de revisió prioritària a dues empreses que estudien la psilocibina, el principi actiu dels bolets al·lucinògens, per tractar formes de depressió difícils de tractar. Una tercera companyia va rebre un val per a la metilona, una droga relacionada amb l’MDMA, per al trastorn d’estrès posttraumàtic. La FDA no va identificar les empreses en el comunicat de premsa amb què va anunciar la decisió.
Accelerarà els processos
José Carlos Bouso, psicòleg i expert en farmacologia, està convençut que les anomenades breakthrough therapies als EUA, que engloben els fàrmacs innovadors que han demostrat resultats prometedors en les primeres fases de la investigació, inclouran la psilocibina i la ibogaïna durant els pròxims mesos. Considera que això farà que les empreses també demanin a l’agència europea, l’EMA, que reguli aquest ús terapèutic a la Unió Europea.
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