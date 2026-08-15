L'església de Sant Llorenç de Das es transforma en un cel nocturn inspirat en els Perseids
L'Ajuntament del municipi impulsa la restauració del temple amb la complicitat del Bisbat d'Urgell, culminant així un projecte de quatre anys que acosta l'art contemporani al patrimoni de la Cerdanya
Aquest dilluns 10 d’agost, l’església de Sant Llorenç, situada al municipi de Das, ha tornat a obrir les portes amb una nova imatge. Després de set anys tancat, el temple ha inaugurat una obra artística que transforma el seu interior en un cel nocturn. Aquest està inspirat en la pluja d’estels de Perseids, també anomenada llàgrimes de Sant Llorenç per la proximitat que té a la festivitat.
La transformació és obra de la pintora cerdana Penélope Clot, que es va inspirar en les llàgrimes per dur a terme el projecte. Clot explica que la idea va nèixer d'un somni en que va imaginar que pintava l'església del seu poble. Des d'aquell moment, la artista va començar a moure fils per poder dur a terme allò que havia imaginat.
La inauguració s'ha fet en la Diada de Sant Llorenç, patró de la festa major del municipi, i ha anat a càrrec del bisbe d’Urgell, Josep Lluís Serrano. “Per mi va ser fantàstica la inauguració, va venir el Bisbe i hi havia molta gent. Han hagut de posar dies de visita perquè ha tingut molt d'èxit. Com a artista, quan acabes un projecte així, aquests moments et sobrepassen. Estic molt feliç”, remarca Clot.
Quatre anys de restauració
La proposta ha estat impulsada per l’Ajuntament de Das, amb la complicitat del Bisbat d’Urgell, i ha culminat amb la inauguració i benedicció del temple restaurat.
La restauració va començar el 2021 i ha estat un procés de quatre anys en què l’Ajuntament ha coordinat les actuacions i ha obtingut els recursos econòmics necessaris amb la participació d’administracions, empreses i veïns de Das. La intervenció ha comptat també amb el suport de la Fundació Bosch Aymerich i ha tingut les germanes Penélope i Danae Clot com a figures centrals del projecte, tant pel que fa al disseny com en la creació de l’interior.
Aquest canvi obre ara una nova etapa per a l’edifici, que combina la recuperació del patrimoni amb una intervenció artística contemporània en que els Perseids actuen com a fil conductor.
El fenomen que cada estiu es pot observar al cel de la Cerdanya passa ara a formar part de l’interior del temple, en una proposta que connecta el nom de l’església, la festa del patró i el paisatge de Das. Així, el cel d’agost que fins ara els veïns contemplaven des de l’exterior queda ara també pintat sobre els seus caps.
Entre el romànic i l’art contemporani
La nova decoració introdueix un element poc habitual en el patrimoni religiós de la Cerdanya. Amb una història marcada per l'austeritat i la sobrietat, la comarca incorpora aquest nou format de diàleg entre el romànic i l'art contemporani, i ho fa d'una manera molt vinculada amb la terra. “Un dia vaig tenir un somni que es va fer realitat. Avui la realitat ha superat aquest somni”, repeteix Clot.
Aquest projecte forma part d’una sèrie d'obres de la artista que parlen d’identitats i de com el territori "et dona qualitats com a persona que t’acompanyaran per a tota la vida, i que et fan ser qui ets." Justament amb la reforma, Penélope Clot recorda haver reconnectat amb la seva identitat, ja que, nascuda a Das, ha agafat més consciència d’aquesta identitat a través de la iniciativa. "El dia de la inauguració vaig percebre moltíssim aquest arrelament que té la gent amb el territori. Estava molt emocionada perquè veia moltes mirades de complicitat", afegeix Clot.
La artista també ha remarcat que vol agrair el temps dedicat a totes les persones que han fet possible el projecte. "Hi ha hagut tot un equip que m’ha acompanyat, jo sola no hauria pogut fer-ho.”
Una artista arrelada a Das
La relació de Clot amb el territori és també personal. La artista desenvolupa la seva activitat en un estudi instal·lat a l’antiga quadra de la casa familiar de Das, que ha convertit en un espai de creació. El paisatge cerdà i els seus elements formen part del seu univers artístic i han estat incorporats al projecte de Sant Llorenç.
Clot va iniciar la seva formació artística a Barcelona i, entre el 2000 i el 2001, es va especialitzar en tècniques vinculades a la laca japonesa a l’Escola Massana. Posteriorment, entre el 2002 i el 2003, es va formar en gravat i va ampliar els seus coneixements a l’Escola Da Vinci, on va aprofundir en disciplines com el dibuix i la perspectiva.
La seva trajectòria s’ha anat consolidant des de Das, amb una obra vinculada a l’entorn natural. Recentment, també ha estat seleccionada per formar part d’un programa de promoció d’artesans i creadors vinculats al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
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