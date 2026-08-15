La vigilància marítima es fa més visible a les cales de la Costa Brava
Els Mossos intensifiquen els controls durant els mesos d’estiu per prevenir infraccions i supervisar les activitats al litoral
La presència de patrulles dels Mossos d’Esquadra al mar s’ha fet més evident aquest estiu en alguns punts de la Costa Brava. Al Golfet, a Calella de Palafrugell, embarcacions i motos d’aigua de la policia catalana s’han deixat veure aquests dies en plena temporada alta. Usuaris habituals de la zona asseguren que enguany la seva presència és més freqüent que en temporades anteriors, quan era molt més puntual.
A banda de les zones naturals protegides, com el cap de Creus o les Medes, una de les zones amb més presència policial és la de la Costa Brava Central. Es calcula que només entre Begur i Palamós hi ha unes 3.000 embarcacions que hi fondegen cada estiu. Una de les entitats que històricament ha reclamat més presència policial al mar ha estat SOS Costa Brava. L'organització ecologista apunta que la normativa que prohibeix fondejar sobre la posidònia no es compleix perquè falta vigilància i més sancions. En aquest sentit, reclama ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les barques puguin amarrar sense malmetre el fons marí, ja que molts municipis no tenen recursos suficients per a fer un control efectiu de la normativa.
La imatge coincideix amb diferents actuacions de control que es duen a terme al litoral català. Una de les que s’han desenvolupat els darrers anys és la campanya específica sobre pesca marítima recreativa que coordinen el Departament d’Interior, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals. Els dispositius van començar el 2022 i es realitzen durant períodes de quinze dies en diferents punts de la costa i en diverses estacions de l’any. En quatre anys, aquestes campanyes han permès inspeccionar més de 2.200 pescadors recreatius. Segons les dades difoses per la Generalitat a finals de juliol, entre un 4% i un 10% de les persones controlades pescaven sense la llicència obligatòria, per sota de les estimacions anteriors, que situaven el percentatge al voltant del 20%.
Els incompliments es detecten especialment entre pescadors ocasionals i turistes estrangers que desconeixen la normativa i es concentren durant els mesos d’estiu a les zones més turístiques de la Costa Brava i la Costa Daurada. La pesca submarina és la modalitat en què es registra un percentatge més elevat d’irregularitats per manca de llicència, mentre que la pesca des d’embarcació és la que en presenta menys.
Informar i prevenir
L’intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra, Òscar Macarella, va explicar a l'ACN (Agència Catalana de Notícies) arran d’aquests controls que la pesca recreativa és una activitat legítima, però que s’ha de practicar de manera responsable. També remarcava que la finalitat dels dispositius no és únicament sancionadora, sinó «informar, divulgar i prevenir» per corregir irregularitats i preservar els recursos marins. El sotsinspector i cap de l’Àrea de Fauna Protegida, Caça i Pesca dels Agents Rurals, César Calabrès, va relacionar part de la pressió que suporta el medi marí amb l’increment de visitants als espais naturals després de la pandèmia. Calabrès també assenyalava que molts dels incompliments corresponen precisament a persones que pesquen de manera ocasional o a estrangers que desconeixen l’obligació de disposar de llicència a Catalunya.
La Generalitat calcula que al país hi ha més de 53.000 persones que practiquen pesca marítima recreativa, amb unes 600.000 sortides cada any i un impacte econòmic superior als 65 milions d’euros.
Sabotatges a les boies del Baix Empordà
La major visibilitat policial arriba també després de diversos episodis que han posat el focus sobre la seguretat en algunes cales del Baix Empordà. A finals de juliol es van vandalitzar boies a cala Estreta i cala Corbs, a Palamós, i a cala Crit, a Mont-ras. Només a Palamós, l’Ajuntament va informar d’una quinzena de boies afectades que delimitaven l’espai destinat als banyistes.
Els autors van foradar part del material i el van enfonsar. Els consistoris van anunciar que denunciarien els fets i van advertir que la desaparició de les delimitacions podia permetre que les embarcacions s’acostessin més a la costa, amb el consegüent risc per als banyistes. Els episodis d’aquest tipus es repeteixen a la zona des del 2024.
Els fets també han arribat al Parlament. Els Comuns han reclamat al Govern més vigilància després dels sabotatges i desaparicions de boies a l’espai protegit de Castell-Cap Roig. Els diputats David Cid i Lluís Mijoler van preguntar a l’executiu a principis de mes si els Mossos d’Esquadra i la Policia Marítima preveuen reforçar la vigilància preventiva i si s’ha obert una investigació per identificar els responsables.
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