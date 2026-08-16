Reclamem més personal per "minimitzar" les cues diàries en les obres del talús a l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses
La via registra cues importants pel turisme procedent de l'àmbit metropolità cap a la Vall de Camprodon
Lourdes Casademont (ACN)
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha reclamat al Servei Català de Trànsit reforçar de personal el pas alternatiu a les obres del talús a l'N-260 per "minimitzar" les cues diàries. Els treballs van començar el març arran d'una esllavissada i s'allargaran uns mesos més.
Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor, un sistema que no resol l'augment de vehicles aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la Vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. "Les cues es repeteixen cada dia, sobretot durant un parell d'hores als matins", ha explicat a l'ACN l'alcalde del municipi, Ramon Roqué, que admet que "la gestió és complexa" per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
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