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Un helicòpter rescata una ciclista ferida en una pista forestal de Sant Feliu de Pallerols

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat la ciclista ferida des del parc d'Olot fins a un centre sanitari després de ser rescatada pels Bombers

Dues dotacions de bombers han accedit a la zona de rescat

Dues dotacions de bombers han accedit a la zona de rescat / Bombers de la Generalitat

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Sant Feliu de Pallerols

Una ciclista ha resultat ferida aquest diumenge al migdia després de caure en una pista forestal de Sant Feliu de Pallerols. L’avís s’ha rebut a les 12.21 hores i, segons l’alertant, la dona es queixava de dolor al genoll. La zona on s’ha produït l’accident és de difícil accés i amb molta vegetació.

Davant la dificultat per arribar fins al punt de l’accident, els Bombers han mobilitzat una dotació terrestre i un helicòpter amb efectius del GRAE. Els rescatadors han accedit fins a la ciclista per aire, l’han immobilitzat i l’han evacuat per terra en llitera fins a una zona més oberta.

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Un cop allà, els efectius han fet un gruatge per pujar-la a l’helicòpter, que l’ha traslladat fins al parc d’Olot. En aquest punt l’esperava una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s’ha fet càrrec de la ciclista per continuar amb l’assistència.

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