Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
festes majors Gironaagenda GironaeclipsisterratrèmolscatalàGirona FC
instagramlinkedin

Les tempestes deixen una vintena d'incidències a les comarques gironines

Els Bombers han comunicat que la majoria dels avisos han estat per branques o arbres caiguts

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu.

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu. / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Les tempestes que han escombrat aquesta tarda les comarques gironines han deixat 20 incidències entre les 12 i les 18h. Els Bombers han comunicat que la majoria han estat per branques o arbres caiguts, tot i que també hi ha hagut avisos per obstrucció d'embornals i a Sant Julià de Ramis ha caigut un pal de telefonia.

A l'AP-7, dos arbres han caigut a la carretera a Vilablareix, al kilòmetre 64. A Sant Ferriol, un arbre ha caigut a la C-66 i ha bloquejat el carril d'entrada a Besalú. A Banyoles, també s'ha retirat un arbre caigut a la C-155. A Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Salt, Bescanó i Sant Gregori s'han produït incidents similars. A Girona, hi ha hagut dos avisos per embornals obstruïts.

Notícies relacionades i més

Aquesta tarda el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill màxim (6/6) per temps violent al Gironès i el Pla de l'Estany. Alertava de la possibilitat de pedra, fortes ratxes de vent, esclafits i/o tornados. En un grau inferior, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa i la Selva també tenien avisos taronges activats per intensitat de pluja.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents