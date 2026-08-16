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El Meteocat actualitza l'avís per perill de pluges intenses aquest diumenge a les comarques gironines

El nivell de risc se situa en 3 sobre 6 a diversos punts de Girona i també a Osona

Una persona portant un paraigües a Girona

Una persona portant un paraigües a Girona / Marc Martí Font

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís per situació meteorològica de perill aquest diumenge i dilluns a la tarda, especialment a les comarques gironines.

Entre les dotze del migdia i les sis de la tarda d'aquest diumenge es preveu un llindar d'intensitat de 3 sobre 6 (alt) a l'Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, Pla de l'Estany, Gironès i la Garrotxa, a més d'Osona. La intensitat podria superar els 20 mm en 30 minuts, xifra que marca el llindar de l'avís per intensitat de precipitació. Al Ripollès i la Cerdanya, igual que a les comarques centrals i els Pirineus, el perill és moderat. No hi ha avisos per a la resta de franges horàries.

Arran d'aquest avís, Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs.

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El transcurs d'aquest dilluns es preveu tranquil a les comarques gironines, amb un grau de perill moderat entre les dotze i les sis de la tarda al Gironès i la Selva.

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