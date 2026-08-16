La pedalada musical 'Bici fressa' aplega un centenar de participants a Banyoles
La iniciativa, nascuda d'una idea entre amics, ha reunit al voltant de cent ciclistes de totes les edats per recórrer l'Estany de Banyoles en bicicleta reivindicant-ne l'ús lúdic
"La idea va sorgir una nit del Festival Afònica", recorden Marc Llimona i Esteve Carbonés, organitzadors de la pedalada musical 'Bici fressa' celebrada aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí a Banyoles, en el marc de les Festes d’Agost. El que va néixer sent una cosa de quatre amics ha acabat reunint un centenar de participants de totes les edats per fer una volta a l'Estany en bicicleta amb avituallament i final al passeig Darder.
Allà la festa ha continuat amb un ambient "post-cursa" protagonitzat per jocs i petites competicions: curses lentes i proves amb una bicicleta de manillar invertit. "Hem decidit venir amb la família, és un entorn que ens agrada i ens coneixem molt", comenta Jordi Rigau, que explica que s'han afegit més tard, però també han pogut pedalar. Com ell, nombrosos amics i familiars han gaudit de la jornada organitzada amb la col·laboració de l'entitat Massa Fressa, encarregada de donar suport a activitats i concerts populars com aquest. "Busquem que passin coses al poble i fem de paraigües a petites iniciatives populars que per temes burocràtics o administratius ho tenen complicat", assenyala Josep Fernández, membre de Massa Fressa.
Reivindicar la bicicleta fora de la competició
"La idea és reivindicar la bici com una eina per gaudir i no tant per competir". Sense haver fet inscripcions prèvies ni comptar amb canals propis a xarxes socials, la resposta ha superat de llarg les expectatives dels organitzadors, demostrant que quan les coses es fan amb ganes, de mica en mica s'omple la pica. "A la comarca es fan moltes coses competitives, que està molt bé, però també cal un espai més familiar per jugar i gaudir d'un entorn natural increïble", destaquen Llimona i Carbonés, que aposten per mantenir un format obert i familiar de cara a pròximes edicions.
En el mateix espai s'ha celebrat el 'Vermut i Fressa' amb un concert de Carlota Flâneur, alineat amb la filosofia de l'entitat de promoure música alternativa fora dels circuits comercials habituals. "Ha sigut un win-win total entre la proposta popular i la música", afegeix el membre de Massa Fressa.
A més, aquest diumenge s'ha pogut gaudir d'una jornada de portes obertes als Museus de Banyoles (Darder, Arqueològic, Centre d’Art, Monestir de Sant Esteve i Parc Neolític de la Draga), que es podien visitar en el seu horari habitual. Després d'aquesta primera 'Bici fressa', Marc Llimona i Esteve Carbonés ho tenen clar: "Tenim moltes idees en aquesta línia per seguir fent coses per aquí".
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