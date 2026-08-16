Rescatades dues excursionistes que s’havien desorientat a Ogassa
Els Bombers les han localitzat amb un helicòpter i les han acompanyat al seu vehicle
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Els Bombers han rescatat dues excursionistes que s’havien desorientat a Ogassa, al Ripollès. Segons ha informat el cos, es trobaven en una clariana amb una paret de pedres a sobre i no podien ni avançar ni retrocedir.
Els Bombers han rebut l’avís a les 12:58 i han activat un helicòpter, amb el qual han pogut localitzar les excursionistes i rescatar-les. El cos ha confirmat que les han acompanyat al costat de l’estació de Sant Joan de les Abadesses, on tenien el seu vehicle. Les dues dones es troben il·leses.
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