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Rescatades dues excursionistes que s’havien desorientat a Ogassa

Els Bombers les han localitzat amb un helicòpter i les han acompanyat al seu vehicle

Els Bombers han rescatat les dues excursionistes amb helicòpter.

Els Bombers han rescatat les dues excursionistes amb helicòpter. / Bombers

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Redacció

Redacció

Ogassa

Els Bombers han rescatat dues excursionistes que s’havien desorientat a Ogassa, al Ripollès. Segons ha informat el cos, es trobaven en una clariana amb una paret de pedres a sobre i no podien ni avançar ni retrocedir.

Els Bombers han rebut l’avís a les 12:58 i han activat un helicòpter, amb el qual han pogut localitzar les excursionistes i rescatar-les. El cos ha confirmat que les han acompanyat al costat de l’estació de Sant Joan de les Abadesses, on tenien el seu vehicle. Les dues dones es troben il·leses.

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