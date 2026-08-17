Can Tarradas, Pia Almoina i els Banys Vells: les reformes que marquen el 2026 a Banyoles
L'Ajuntament executa 39 obres per 2,5 milions i preveu enllestir-ne 15 més aquest any
L’Ajuntament de Banyoles ha finalitzat 39 obres des de principis d’aquest 2026, amb una inversió de 2,5 milions d’euros. Entre les actuacions més destacades hi ha diversos projectes relacionats amb els Fons Next Generation, com la reforma dels Banys Vells i del Mirador de l’Estany o el Centre E-Bike. El consistori preveu enllestir una quinzena d’actuacions més abans d’acabar l’any.
L’última obra que s’ha donat per acabada és l’asfaltatge del Puig de la Fontpudosa, que ha permès reparar el paviment, que presentava fissures i esfondraments en diversos punts. Els treballs han suposat una inversió de 47.184,69 euros.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que "pràcticament totes les actuacions que hem finalitzat durant aquest any s’han executat sense incidències i complint els terminis previstos".
Els Banys Vells i el Mirador de l’Estany, entre les obres acabades
Entre els projectes relacionats amb els Fons Next Generation que ja han finalitzat hi ha la reforma dels Banys Vells, amb una inversió de 188.000 euros; la del Mirador de l’Estany, amb 62.315 euros; el Centre E-Bike, amb 141.228,40 euros, i la implantació de la Senyalització Turística Intel·ligent, amb un cost de 208.620 euros.
A aquestes actuacions s’hi afegeixen la reforma dels vestidors del Club Tennis Banyoles, amb una inversió de 98.010 euros; l’execució dels vestidors del Pla de l’Ametller, per 118.962,86 euros, i la millora de l’asfalt del carrer Sant Galderic, amb 130.680 euros.
Servites i l’itinerari de La Vila, a la recta final
Dues actuacions més estan a punt d’acabar. Una és la segona fase de l’edifici del carrer Servites, que ha consistit principalment en la substitució dels tancaments practicables i la reforma dels banys de l’entrada i de les diferents plantes. El projecte ha tingut un cost de 126.185,88 euros.
També s’estan ultimant els treballs per millorar la seguretat de l’itinerari escolar d’accés a l’escola Baldiri Reixac, La Vila. L’actuació inclou el pintat del ferm en diferents tonalitats de groc, la creació d’un nou espai d’estada al carrer Servites i la redistribució de les places d’aparcament per reforçar la convivència entre vianants i vehicles. La inversió és de 33.491,28 euros.
Can Tarradas i el camí verd de la C-150a, en obres
Entre els projectes actualment en execució destaca el camí verd de la C-150a, que ha de resoldre un encreuament que actualment és insegur. El projecte preveu implantar regulació semafòrica i millorar-ne la il·luminació, així com reforçar també l’enllumenat de la cruïlla entre la C-150a i la carretera de Figueres. L’Ajuntament hi invertirà 158.510 euros.
Una altra de les actuacions de més envergadura és la rehabilitació de Can Tarradas, que compta amb un pressupost d’1.397.130,32 euros.
Noves obres a partir de la setmana vinent
La setmana vinent està previst que comenci la reposició de l’asfalt malmès de la vorera del carrer Mossèn Constans, en el tram comprès entre el passeig Indústria i el passeig Darder, al costat sud-oest.
El projecte també preveu construir un pas elevat per a vianants i bicicletes a l’encreuament amb el carrer Divina Pastora, similar al que ja existeix a l’altre costat del carrer. Els treballs tenen un termini d’execució de sis setmanes i un pressupost de 98.010 euros.
A partir del setembre i durant la tardor, l’Ajuntament preveu executar també el Pla de Voreres, dotat amb 60.000 euros; el Pla d’Asfalts, amb 226.351,57 euros, i la reforma del carrer Pia Almoina, pressupostada en 297.928,24 euros.
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