L'Ateneu Popular de Cerdanya denuncia multes de més de 2.000 euros que atribueix a una represàlia policial
L'entitat assegura que les sancions arriben després de convidar a marxar un mosso durant una activitat oberta
L'Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciat aquest dilluns en una roda de premsa a Bellver de Cerdanya que ha rebut dues multes que sumen 2.000 euros —una per, suposadament, permetre fumar a l'interior del local i una altra per vendre alcohol sense llicència—. L'entitat atribueix les sancions a una represàlia policial arran d'un incident, el maig passat, en què van convidar a marxar una persona que suposadament forma part del cos de Mossos d'Esquadra i no es va voler identificar durant una activitat oberta al local. Segons han explicat, un grup d'agents es va presentar després al local amb una actitud que l'entitat qualifica d'“intimidatòria”. L'Ateneu nega ambdues infraccions, les qualifica de “fal·làcies” i anuncia que les recorrerà.
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