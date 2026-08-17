Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia
Els robatoris pugen un 10% el primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants
Els robatoris de vehicles a les comarques gironines han augmentat durant el primer trimestre de l’any. Entre gener i març del 2026, a la província de Girona se n’han registrat 160, segons les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior. La xifra suposa un increment del 10,3% respecte del mateix període de l’any passat, quan se’n van comptabilitzar 145.
La dada equival a gairebé dos vehicles sostrets al dia a la demarcació. En concret, el ritme és d’1,8 robatoris diaris o d’uns 53 vehicles al mes durant el primer trimestre. L’augment gironí se situa per sobre de l’evolució del conjunt de l’Estat, on les sostraccions de vehicles han passat de 7.707 a 7.908 casos, un increment del 2,6%.
En termes absoluts, Girona és l’onzena província de l’Estat amb més vehicles robats el primer trimestre del 2026. Només la superen grans demarcacions com Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Balears, València, Alacant, Santa Cruz de Tenerife, Múrcia i Cadis. Per darrere de Girona apareixen Las Palmas, Tarragona i Toledo.
La comparació canvia quan es posa la dada en relació amb la població. Amb 830.429 habitants, Girona registra una taxa de 19,3 vehicles sostrets per cada 100.000 habitants en tres mesos. Aquesta ràtio situa la província en la setena posició estatal, només per darrere de Balears, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Màlaga, Barcelona i Madrid. També queda per sobre de Tarragona, Alacant i València.
La taxa gironina també supera la mitjana espanyola, que és de 16,1 vehicles sostrets per cada 100.000 habitants durant el primer trimestre.
El rànquing estatal per volum l’encapçalen Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets; Barcelona, amb 1.540; Sevilla, amb 534; Màlaga, amb 479; i Balears, amb 391. En canvi, si es calcula la taxa per habitants, Balears passa al capdavant, amb 31,3 robatoris per cada 100.000 habitants, seguida de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Màlaga, Barcelona i Madrid.
Les ciutats
Entre els municipis dels quals el balanç ofereix dades individualitzades, Girona ciutat és el que registra més sostraccions de vehicles: 40 durant el primer trimestre, la mateixa xifra que entre gener i març del 2025. Figueres n’ha comptabilitzat 15, davant dels 17 de l’any passat.
Un dels increments més destacats es dona a Blanes, on els casos han passat de tres a set, un 133,3% més. A Salt han pujat de set a vuit; a Lloret de Mar, de sis a set; a Olot, de tres a cinc, i a Sant Feliu de Guíxols, de quatre a cinc.
En canvi, altres municipis han registrat descensos. Roses ha passat de nou sostraccions a sis i Palafrugell, de set a quatre. A Banyoles se n’han comptabilitzat dues, davant d’una durant el primer trimestre de l’any passat.
Cop important
Un dels casos que ha posat el focus sobre aquest tipus de delinqüència organitzada continua judicialment viu. A finals de maig, el Tribunal Suprem va confirmar que la investigació sobre la xarxa dedicada al robatori massiu de Toyota RAV4 per exportar-los a Gàmbia i altres països africans correspon al jutjat de Lleida, i no a un jutjat d’Almeria, després d’una disputa competencial entre els dos òrgans judicials.
La causa té derivades gironines. L’operació policial, feta pública l’octubre passat, per part dels Mossos d’Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera va desmantellar una xarxa internacional dedicada al robatori de vehicles, sobretot Toyota RAV4, per enviar-los a l’Àfrica. Va permetre recuperar 40 vehicles sostrets, deu dels quals es van localitzar en una nau del barri de Pedret, a Girona. Segons la investigació, la xarxa utilitzava les comarques gironines com a part del seu engranatge logístic, amb naus i descampats on amagava els vehicles abans de carregar-los en contenidors marítims i enviar-los cap a ports com Barcelona, Castelló o València.
El cas va posar al descobert un funcionament especialitzat: els investigats haurien utilitzat tecnologia per obrir els vehicles simulant la clau original i després modificaven elements identificatius com matrícules o bastidors per dificultar-ne el rastreig. Els vehicles sostrets s’exportaven posteriorment per mar amb destinació final a l’Àfrica occidental.
801 fets durant el 2025
La fotografia trimestral del Ministeri de l’Interior es pot completar amb les dades dels Mossos d’Esquadra sobre robatori i furt d’ús de vehicle durant tot el 2025 a la Regió Policial de Girona. Aquesta categoria, però, no és exactament equivalent a la de sostraccions de vehicles que utilitza Interior en el balanç de criminalitat i, per tant, les dues xifres no s’han de sumar ni comparar com si fossin el mateix indicador.
El robatori i furt d’ús a interior de vehicle fa referència als casos en què algú entra i sostreu quelcom de l'interior del vehicle. Durant el 2025, les àrees bàsiques policials gironines van registrar 801 fets coneguts, l’equivalent a 2,2 casos al dia o uns 67 al mes.
El gruix dels casos es va concentrar al Gironès-Pla de l’Estany, amb 268 fets coneguts, seguit de l’Alt Empordà-Figueres, amb 126, i l’Alt Empordà-Roses, amb 115. També en van registrar la Selva Litoral, amb 87; el Baix Empordà-La Bisbal, amb 65; el Baix Empordà-Sant Feliu, amb 63; i la Selva Interior, amb 57. A més distància hi apareixen la Garrotxa, amb 17, i el Ripollès, amb 3.
La lectura canvia si es mira la taxa per habitants. L’ABP Alt Empordà-Roses és la que presenta una incidència més alta, amb 1,99 fets per cada 1.000 habitants, gairebé el doble de la mitjana catalana d’aquest indicador, situada en 1,02. També superen aquesta mitjana l’Alt Empordà-Figueres, amb 1,41; el Baix Empordà-Sant Feliu, amb 1,19; i el Gironès-Pla de l’Estany, amb 1,14.
Les dades també mostren diferències en la resolució dels casos. El Gironès-Pla de l’Estany és l’àrea amb més fets coneguts, però també la que registra més casos resolts, amb 149, i més detencions, amb 39. A l’Alt Empordà-Figueres, els Mossos van comptabilitzar 48 fets resolts i 24 detencions, mentre que a l’Alt Empordà-Roses consten 66 fets resolts i 13 detencions, segons les dades obertes dels Mossos.
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