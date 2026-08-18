El CIRE incorpora la intel·ligència artificia per facilitar la reinserció laboral dels joves de la justícia juvenil de Girona
La prova pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, juntament amb la Fundació Oscobe, s’adreça a deu joves d’entre 16 i 18 anys sota mesures judicials, que rebran formació per reforçar les seves habilitats personals, digitals i professionals
Un dels primers participants ja ha aconseguit una entrevista de feina gràcies a aquesta acció d’inserció
El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), conjuntament amb la Fundació Oscobe, ha posat en marxa una prova pilot d’orientació laboral que incorpora la intel·ligència artificial i la realitat virtual en la reinserció laboral de joves que compleixen mesures judicials. La iniciativa, que té com a objectiu reforçar les competències digitals i l’autonomia dels participants per millorar les seves oportunitats d’inserció, s’adreça a deu joves d'entre 16 i 18 anys derivats del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT).
La prova pilot va començar el mes de juny, s'allargarà fins al desembre de 2026 i ofereix itineraris individualitzats de fins a vuit sessions per participant. Durant aquestes sessions, els joves treballen competències personals i laborals. Entre el que aprenen hi ha: elaborar un currículum, una carta de presentació i preparar-se per afrontar processos de selecció. Per dur-ho a terme, s'incorporen eines com ChatGPT, Gemini, Copilot o JobCopilot per practicar situacions relacionades amb la recerca de feina i familiaritzar-se amb recursos digitals cada vegada més habituals en els processos de selecció de personal.
A més, s'incorpora l'ús de simuladors d'entrevistes i ulleres de realitat virtual. A través d'aquesta tecnologia, els participants poden practicar entrevistes de feina en un entorn controlat i treballar aspectes com l'expressió oral, la postura, la mirada o la capacitat de respondre a preguntes habituals en un procés de selecció. També, mitjançant jocs de rol, la IA s'utilitza per plantejar situacions que els joves es poden trobar un cop accedeixin a un lloc de treball per treballar qüestions com la puntualitat, la responsabilitat, la gestió de conflictes, la comunicació amb els responsables o la resolució d'incidències.
El programa s'emmarca en l'aposta del CIRE per incorporar metodologies innovadores als processos d'inserció sociolaboral de persones sotmeses a mesures judicials. El projecte es desenvolupa amb la participació d'una tècnica de la Fundació Oscobe i dos dinamitzadors del CIRE i compta amb un pressupost de 6.000 euros.
Els primers resultats del projecte ja s'han començat a veure. Segons el CIRE, un dels joves participants ha aconseguit una entrevista de feina gràcies al treball desenvolupat en el marc d'aquesta acció d'inserció.
"Incrementa les possibilitats d’inserció sociolaboral”
Segons el director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Daniel Ortiz, “el projecte mostra una clara voluntat d’innovació per part del CIRE”. “Volem incorporar tot el potencial de les noves tecnologies, com són la intel·ligència artificial i la realitat virtual, a la nostra àmplia experiència en l’àmbit de la reinserció sociolaboral de joves i adults”, ha assegurat Ortiz, qui també està convençut que aquest projecte “incrementa molt significativament la capacitació dels joves i, per tant, també les seves possibilitats d’inserció sociolaboral”.
“El nostre objectiu és exprimir al màxim tot el potencial de les noves tecnologies al servei de les persones sota mesura judicial i la generació de noves oportunitats per a elles: agraïm sincerament el treball i la col·laboració amb la Fundació Oscobe en aquest projecte”, ha conclòs el director.
La inserció sociolaboral a les comarques gironines
Durant el 2025, el Departament d’Inserció del CIRE va atendre a les comarques gironines 415 persones procedents dels centres educatius i de medi obert en l’àmbit de la justícia juvenil i dels centres oberts en l’àmbit penitenciari. En concret, es van registrar 21 derivacions des del Centre Educatiu Montilivi, 34 des de l’àmbit de medi obert i 360 des del Centre Obert de Girona. Unes actuacions que representen aproximadament el 15% del total de persones ateses pel Departament d’Inserció del CIRE a Catalunya.
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