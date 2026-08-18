Esquerra - Som Banyoles reclama al govern municipal que reconsideri la ubicació del futur edifici d’habitatge públic
El grup municipal manifesta el seu desacord amb la decisió anunciada per l’alcalde durant el Ple del mes de juliol de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya el solar situat entre els carrers Girona i Barcelona, al barri de la Farga
El grup municipal reclama al govern que reconsideri la cessió del solar a la Generalitat i aposta per distribuir les noves promocions d’habitatge públic entre els diferents barris.
El grup municipal Esquerra-Som Banyoles ha expressat el seu desacord amb la decisió anunciada per l’alcalde durant el ple del juliol de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya el solar situat entre els carrers Girona i Barcelona, al barri de la Farga, actualment destinat a aparcament públic, per construir-hi habitatge.
La formació considera que el barri necessita «una intervenció global i transformadora» i que «una nova promoció residencial contribuiria a incrementar encara més la densitat de la zona» . Segons ERC-Som Banyoles, la Farga presenta una elevada densitat de població i unes condicions urbanístiques i d’edificabilitat complexes que requereixen actuar sobre diferents àmbits.
Entre les prioritats que assenyala el grup hi ha la millora de l’espai públic, l’habitatge, l’accessibilitat, la seguretat i la mobilitat, així com la dotació d’equipaments, el reforç de l’activitat comercial i les polítiques socials, educatives i sociolaborals.
En aquest context, la formació defensa que una de les principals actuacions a la Farga hauria de ser el seu esponjament, amb l’increment de l’espai públic i la millora de la seva qualitat. El grup municipal també reclama més equipaments per al barri i per al conjunt de Banyoles.
Habitatge social sí, però amb equitat territorial
ERC-Som Banyoles declara que augmentar l’habitatge públic ha de continuar sent una prioritat, però considera que les noves promocions s’han de planificar amb criteris d’equitat territorial.
La formació defensa distribuir els nous habitatges públics entre els diferents barris de la ciutat per «afavorir la cohesió social i evitar la concentració de grans promocions» en determinades zones.
En aquest sentit, considera superat el model basat en «grans promocions concentrades, amb molts habitatges i moltes plantes» i aposta per projectes de menor dimensió i distribuïts pel municipi.
El grup municipal assenyala que el planejament urbanístic vigent ja preveu altres espais de la ciutat destinats a habitatge públic. Per això, considera que aquests solars haurien de ser els que es posessin a disposició de la Generalitat, en lloc de l’aparcament de la Farga.
ERC-Som Banyoles reclama així al govern municipal que reconsideri la cessió del solar i estudiï alternatives que permetin garantir una distribució territorial més equilibrada de les noves promocions d’habitatge públic.
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