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Rescaten una persona accidentada a Queralbs després de precipitar-se 50 metres per un pendent

Els efectius d'emergències han localitzat la persona accidentada, que presentava dificultats per caminar a causa d'un dolor a la cama

Imatge arxiu de l'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, seu dels GRAE.

Imatge arxiu de l'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, seu dels GRAE. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Una persona ha estat rescatada aquest dimarts a la tarda a Queralbs després de patir una caiguda d'uns 50 metres per un pendent d'herba.

Els Bombers han rebut l'avís cap a les 15:50 hores per part de la persona accidentada, que en un primer moment s'ha posat en comunicació, però la trucada s'ha interromput. Davant la impossibilitat de mantenir-hi el contacte, s'ha mobilitzat un helicòpter amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) per localitzar-la i efectuar el rescat.

Un cop a la zona, els Bombers han aconseguit restablir la comunicació amb la persona, que els ha indicat com anava vestida i els ha explicat que s'havia fet mal en una cama. També ha informat que disposava d'aigua, però que li quedava poca bateria al telèfon mòbil.

A les 16:31 hores, els efectius l'han localitzada i han iniciat les tasques de rescat, però la persona presentava dificultats per caminar per dolor a la cama esquerra després de la caiguda.

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Un cop finalitzat l'operatiu, els Bombers l'han traslladada fins a Campdevànol, on l'esperava una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre-la.

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