Rescaten una persona accidentada a Queralbs després de precipitar-se 50 metres per un pendent
Els efectius d'emergències han localitzat la persona accidentada, que presentava dificultats per caminar a causa d'un dolor a la cama
Una persona ha estat rescatada aquest dimarts a la tarda a Queralbs després de patir una caiguda d'uns 50 metres per un pendent d'herba.
Els Bombers han rebut l'avís cap a les 15:50 hores per part de la persona accidentada, que en un primer moment s'ha posat en comunicació, però la trucada s'ha interromput. Davant la impossibilitat de mantenir-hi el contacte, s'ha mobilitzat un helicòpter amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) per localitzar-la i efectuar el rescat.
Un cop a la zona, els Bombers han aconseguit restablir la comunicació amb la persona, que els ha indicat com anava vestida i els ha explicat que s'havia fet mal en una cama. També ha informat que disposava d'aigua, però que li quedava poca bateria al telèfon mòbil.
A les 16:31 hores, els efectius l'han localitzada i han iniciat les tasques de rescat, però la persona presentava dificultats per caminar per dolor a la cama esquerra després de la caiguda.
Un cop finalitzat l'operatiu, els Bombers l'han traslladada fins a Campdevànol, on l'esperava una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre-la.
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