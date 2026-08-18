Vacances en pau: Un estiu fora dels camps de refugiats de Tindouf
L'Associació Catalana d'Amigues del Poble Sahrauí acull 25 nens sahrauís a Girona per fugir de les altes temperatures i rebre atenció mèdica
Quan l’Enhubuha Mohamed es va posar unes ulleres per primera vegada, no deixava de treure-se-les i tornar-se-les a posar. Assenyalava els objectes i repetia el gest una vegada i una altra. Fins aleshores, ningú havia detectat que patia una malaltia degenerativa que li feia perdre la visió. “Ens va fer plorar”, recorda Sònia Luna, la seva mare d’acollida a Girona.
Històries com la de l’Enhubuha són possibles gràcies al programa de “Vacances en pau”, que neix a càrrec de L’Associació Catalana d’Amigues del Poble Sahrauí de Catalunya (ACAPS), amb l’objectiu de col·laborar en el reconeixement del poble sahrauí i el seu desenvolupament. El projecte parteix de la idea d’acollir als infants dels Camps de Refugiats de Tindouf i evitar que estiguin sotmesos a les altes temperatures de l’estiu. Avui dia, ACAPS està format per entitats independents situades a diversos llocs de Catalunya, i hi participen nens i nenes d’entre 8 i 12 anys.
Els infants provenen dels cinc campaments de refugiats sahrauís de la regió algeriana —Aaiun, Smara, Dajla, Bojador i Ausserd—, que porten el nom de ciutats del Sàhara Occidental. Girona manté un vincle especialment estret amb Farsia, una daira (districte administratiu) de la wilaya (província) de Smara, d’acord amb l’organització territorial de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), on ACAPS Girona desenvolupa la seva tasca de cooperació des de fa anys.
El 27 de febrer de 1976, enmig de l’abandonament, naixia la RASD, al desert, sota les bombes, en la fugida de milers de famílies. Aquest 2026 fa 50 anys que el poble sahrauí va declarar-se lliure.
Enguany, a Girona, s’han acollit 25 nens i nenes en el marc del projecte. Durant la pandèmia, la iniciativa es va aturar, i moltes famílies hi van deixar de participar. Des de llavors, el nombre de col·laboradors ha anat a la baixa.
Experiència d'una acollida
Sónia Luna i Juan Francisco Martínez ja havien format part d’un programa d’acollida de la Generalitat de Catalunya, però la iniciativa no els va acabar de convèncer. Aleshores van veure un cartell de l’associació explicant la iniciativa de “Vacances en pau” i van decidir participar-hi.
Van començar acollint a un nen de 8 anys, que va passar 3 estius amb la família. Malauradament, la Covid-19 va fer impossible que tornés l’últim any. Tot i això, van voler continuar amb el projecte. Actualmentent, ja fa 5 anys que l’Enhubuha estiueja amb ells. Luna considera que van connectar molt ràpidament. “Va trigar un parell de setmanes a adaptar-se, però ara ja s’ha integrat com si fos d’aquí. Per mi és la meva filla”, comenta. “L’any vinent, vindrà també la seva germana de 8 anys”.
Per mi és la meva filla
Durant els mesos que és aquí, fan activitats com anar a la platja, a la piscina, al cinema, al parc d’atraccions… A més, queden amb altres famílies d’acollida i fan trobades al parc migdia en que els nens es coneixen i juguen.
La parella fa videotrucades amb la seva família durant tot l’any, i expliquen que estan molt contents que la seva filla pugui viure aquesta experiència. Cada any els hi preparen un àlbum de fotos de l’estiu perquè l'Enhubuha els hi pugui ensenyar, i els hi envien imatges de les activitats que han fet.
Enguany, l’Enhubuha ha fet 12 anys, l’edat límit per participar en el programa, però la família vol intentar que torni l’any vinent, ja que si no actuen, la nena “perdrà la visió per complet”. Sònia Luna explica que farà el que sigui per tal d’operar-la, i que el temps no li suposa un problema, “si he d’esperar 10 anys, doncs esperaré 10 anys”.
El futur del projecte
Tot i els beneficis que el programa aporta als infants pel que fa a la salut, a l’alimentació i al coneixement d’una realitat diferent, des d’ACAPS alerten que cada any hi ha menys famílies que hi volen participar. L’entitat continua fent campanyes per incorporar-ne de noves i donar continuïtat a un projecte que aquest any ha permès que 25 nens i nenes sahrauís passessin l’estiu a les comarques gironines.
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