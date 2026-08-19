Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Un accident a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols deixa un turisme bolcat i un conductor traslladat a Girona

Els Bombers i el SEM s'han desplaçat al lloc del sinistre i els dos conductors estan en estat lleu

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un accident entre dos turismes a la C-63, al punt quilomètric 58, al terme municipal de Sant Feliu de Pallerols, ha deixat aquest dimecres a la tarda un vehicle bolcat lateralment i un dels conductors traslladat a Girona.

El sinistre s’ha produït a les 16.48 hores, quan dos vehicles han col·lidit. A conseqüència de l’impacte, un dels turismes ha quedat bolcat lateralment, mentre que l’altre ha quedat aturat al mateix carril en el sentit de la marxa.

Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Notícies relacionades

Segons han informat els Bombers, els dos conductors han resultat il·lesos. Tot i això, un d’ells ha estat avaluat pels serveis sanitaris i posteriorment traslladat a Girona pel SEM. L’altre conductor no ha necessitat ser evacuat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents