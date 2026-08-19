Un accident a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols deixa un turisme bolcat i un conductor traslladat a Girona
Els Bombers i el SEM s'han desplaçat al lloc del sinistre i els dos conductors estan en estat lleu
Un accident entre dos turismes a la C-63, al punt quilomètric 58, al terme municipal de Sant Feliu de Pallerols, ha deixat aquest dimecres a la tarda un vehicle bolcat lateralment i un dels conductors traslladat a Girona.
El sinistre s’ha produït a les 16.48 hores, quan dos vehicles han col·lidit. A conseqüència de l’impacte, un dels turismes ha quedat bolcat lateralment, mentre que l’altre ha quedat aturat al mateix carril en el sentit de la marxa.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons han informat els Bombers, els dos conductors han resultat il·lesos. Tot i això, un d’ells ha estat avaluat pels serveis sanitaris i posteriorment traslladat a Girona pel SEM. L’altre conductor no ha necessitat ser evacuat.
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