La Garrotxa lidera l'ús del servei de menjador escolar a les escoles públiques de Catalunya
L'informe de la Sindicatura de Comptes revela que la comarca gironina té la taxa de participació més alta i els preus més reduïts
La Garrotxa és la comarca catalana amb major participació en el servei de menjador de les escoles públiques, amb una mitjana d’ús del 87,05%. Alhora, és el territori on el servei té un preu més baix, amb una tarifa mitjana de 5,90 euros, per sota dels 6,64 euros de mitjana a Catalunya.
Les dades formen part de l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre el servei escolar de menjador als centres públics d’educació infantil i primària, publicat el passat mes de juliol i corresponent al curs 2023-2024.
El servei de menjador és una prestació complementària que cobreix necessitats d'alimentació i educació en hàbits saludables i que es finança íntegrament a través dels usuaris, amb les aportacions i ajuts corresponents.
El 68,28% dels alumnes utilitzen el menjador
Durant el curs 2023-2024, el 97,82% dels centres públics que impartien segon cicle d’educació infantil i educació primària a Catalunya disposaven de servei de menjador. En total, l’utilitzaven prop de 300.000 alumnes, una xifra que representa una cobertura del 68,28% sobre el conjunt d’alumnes matriculats.
L’estudi de la Sindicatura analitza les dades de 1.354 centres, el 81,42% del total de centres educatius públics. A partir d’aquesta informació, i tenint en compte els centres dels quals no es disposava de dades, s’estima que el nombre total d’usuaris del servei va arribar als 294.626.
L’anàlisi constata que, en l’àmbit de centre, hi ha diferències estadísticament significatives en el percentatge d’ús del servei de menjador entre les diverses comarques.
El Montsià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre presentaven les taxes més baixes del territori, amb un 31,45%, un 32,68%, un 34,32% i un 36,93%, respectivament. A la demacració de Girona el percentatge més baix es trobava al Baix Empordà, amb un 51,5% de participació.
La resta de comarques gironines se situaven per sobre de la mitjana catalana, l’Alt Empordà amb un 62,1%, el Pla de l’Estany amb un 65%, el Ripollès amb un 72,8%, la Cerdanya amb un 61,8%, la Selva amb un 68% i el Gironès amb un 79%.
Menys ús als centres de major complexitat
L’informe també analitza la relació entre l’ús del menjador i la complexitat dels centres educatius. Segons la Sindicatura, no es van detectar diferències significatives entre els centres d’alta i mitjana complexitat, amb taxes d’utilització del 62,89% i el 68,05%, respectivament.
En canvi, els centres considerats de baixa complexitat presentaven una taxa d’utilització superior, del 84,68%.
Preus del servei
L’anàlisi sobre els preus es va realitzar en 1.592 centres, dels quals es va disposar d’informació sobre les taxes aplicades i la durada de l’espai de migdia.
L'estudi indica que la Garrotxa era la comarca amb els preus més baixos en el servei de menjador de les escoles públiques catalanes durant el periode, i se situava per sota la mitjana amb 5,9€ de cost.
Pel que fa a la resta de comarques gironines, a l’Alt empordà el preu mitjà se situa en 6,68€, a la Selva la taxa és de 6,06€, al Gironès de 6,29€, al Ripollès de 6,34€, al Pla de l’Estany de 6,37€, a la Cerdanya 6,64€, i al Baix Empordà de 6,77€. L’alt i el baix empordà tenen una mitjana de preus superiors al preu mitjà de Catalunya, que, d’acord amb la informació analitzada, el curs 2023-2024 va ser de 6,64 €.
D’altra banda, també hi va haver diferències en funció de la durada de l’espai de migdia. El preu mitjà català va ser de 6,68 € en els centres amb una durada de 2,5 hores i de 6,45 € en els centres amb una durada de 2 hores. El preu màxim es va situar en 6,91€ als centres amb durada de 2,5 hores, i 6,54€ als de 2 hores de durada.
En relació amb el preu màxim establert pel Departament d'Educació i Formació Professional de Catalunya (DEFP), el 49,87% dels centres (794 centres) presentaven preus inferiors al màxim, el 46,29% (737 centres) coincidien amb el màxim i en el 3,83% (61 centres) els preus eren superiors.
Segons la Sindicatura, s’ha estimat el volum econòmic del servei escolar de menjador dels centres públics que impartien segon cicle d’educació infantil i educació primària el curs 2023-2024 en 255 M€. D’aquests, aproximadament la meitat estaria finançada per les famílies i altres administracions, i l’altra meitat pel DEFP i el CEB.
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