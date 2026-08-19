El Govern licita l'estudi de la primera fase de l'Eix Transversal Ferroviari entre Lleida i Girona
Segons Sílvia Paneque, l'Eix Transversal Ferroviari "reforçarà" la xarxa actual en termes de "capacitat, eficiència i equilibri"
El Govern ja ha licitat l'estudi de la primera fase de l'Eix Transversal Ferroviari, la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El futur contracte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès, que hauria de permetre fer transbord amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i que els AVE procedents de Madrid entrin a Barcelona per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. La planificació del primer tram d'obres, entre Lleida, Igualada i Martorell, i l'entrada a la capital catalana per la Sagrera, té un cost previst d'un milió i mig d'euros i s'allargarà més de dos anys.
Com ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a 'RAC1', l'Eix Transversal Ferroviari "reforçarà" la xarxa actual en termes de "capacitat, eficiència i equilibri".
Estació en un municipi vallesà pendent de determinar
El plec de condicions del contracte, gestionat per Ifercat, no concreta en quin municipi vallesà es construiria la futura estació d'alta velocitat, però sí que concreta que el traçat d'aquesta via haurà de ser "sensiblement paral·lel" al de l'R8 de Rodalies entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost.
A més, el Govern preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia.
Transports ja plantejava l'accés per la Sagrera
El ministre de Transports, Óscar Puente, va plantejar el passat novembre l'accés de l'alta velocitat a Barcelona a través de la Sagrera, com ara recull la licitació de l'estudi de la primera fase de l'Eix Transversal Ferroviari. Concretament, Puente va anunciar que s'estudiaria la viabilitat de construir una variant "directa" de l'AVE entre Lleida i Barcelona-Sagrera que no passés pel Camp de Tarragona ni per Sants, cosa que suposaria un "estalvi important de temps" i una "descongestió" del tram tarragoní fins a la capital catalana.
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