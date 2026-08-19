L’estany de Banyoles recuperarà les barques de rem
L’Ajuntament adjudica a l'empresa barcelonina SIRENAS SA la concessió de l'embarcació turística la Tirona per cinc anys després que el concurs convocat el 2024 quedés desert
L’estany de Banyoles recuperarà "en breu" les barques de rem després de gairebé tres anys sense servei. La recuperació arribarà arran de la nova adjudicació de la concessió de l'embarcació turística la Tirona per cinc anys a SIRENAS SA —empresa propietària i gestora de Les Golondrines de Barcelona—, que preveu incorporar en les pròximes setmanes dues barques de rem noves i ampliar la flota en funció de la demanda, fins a un màxim de 15.
El responsable de la Tirona i les Golondrines, Òscar Arribas, ha explicat a Diari de Girona que les primeres embarcacions tindran capacitat per a "quatre o cinc persones" i que estan valorant pressupostos per adquirir-les. Les antigues embarcacions no es podran reutilitzar perquè estan "molt deteriorades": "Eren de fusta i fibra, algunes procedents d’antigues barques de pescadors, que han quedat malmeses per l’exposició al sol i a la pluja", explica Arribas.
El servei de rem es va deixar d’oferir el 17 de desembre de 2023, quan va finalitzar l’anterior concessió. Aquell mateix dia també va deixar de navegar la Tirona. El juny del 2024 es va convocar un concurs per tornar a adjudicar l’activitat, però va quedar desert.
L’embarcació turística va reprendre els trajectes per les Festes d’Agost de l'any passat, quan SIRENAS SA en va assumir la gestió amb un permís d’un any per valorar la viabilitat de l’activitat. La Tirona va tornar a navegar per l’estany, però les barques de rem van continuar fora de servei. Durant aquella presa de contacte amb l'estany, diversos visitants els van preguntar per la possibilitat de tornar a remar a l’estany, fet que va portar l’empresa a plantejar-se recuperar l’activitat.
Després d’aquell període, l'empresa es va presentar al concurs i n’ha obtingut l’adjudicació. El ple de l’Ajuntament de Banyoles ho va aprovar el 27 de juliol i avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Navegant des del 1998
La Tirona, amb capacitat per a 80 passatgers i propietat de l'Ajuntament des del 2012, navega per l’estany de Banyoles des del 1998. Abans, hi havia hagut l’embarcació Anna, que hi va començar a navegar l’any 1972.
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