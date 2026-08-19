El període de caça de mitja veda començarà el 20 d'agost a la Cerdanya i el 23 a la resta del territori
S'habilita la captura de sis espècies d'ocells en 1.089 àrees amb un límit de 15 guatlles per caçador i dia
El període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d’agost a Catalunya. El calendari, que varia segons l’espècie, permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són quatre: el 23 i el 30 d’agost, i el 6 i el 13 de setembre. L’activitat s’habilita en 1.089 àrees privades i locals per la captura de sis espècies d’ocells migradors. Enguany es limita l’aprofitament de guatlles a 15 exemplars per caçador i dia.
D’acord amb la Resolució de caça vigent publicada al DOGC, l’inici de la mitja veda autoritza l’aprofitament cinegètic de sis espècies d’ocells: la guatlla (Coturnix coturnix), la garsa (Pica pica), el tudó (Columba palumbus), el colom roquer (Columba livia), la tórtora eurasiàtica (Streptopelia turtur) i l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris). Totes elles són espècies nidificants a Catalunya i, en la majoria dels casos, de caràcter migrador, assolint en aquesta època la seva màxima abundància.
En els darrers anys, les dates s’han ajustat per adequar-les al període no reproductor de cada espècie seguint els criteris científics de la Directiva Ocells europea i adaptant la data tradicional del 15 d’agost per assegurar la protecció durant l’època de cria.
Com a principal novetat, la captura de guatlla es limita enguany a un màxim de 15 exemplars per caçador i dia, enfront dels 20 de la temporada anterior, alineant-se amb la normativa d’altres comunitats autònomes.
Pel que fa a la tórtora eurasiàtica, s’aplica el segon Pla de gestió adaptativa. A Catalunya es permetrà la caça d’un màxim de 5.711 exemplars exclusivament en 41 àrees privades. Les captures es validaran en temps real mitjançant l’aplicació mòbil oficial implantada l’any passat.
Balanç de l’any passat
Durant la campanya de mitja veda de l’any passat es van capturar més de 175.000 exemplars en total. Es van caçar fins a 115.000 tudons, 19.000 guatlles, 18.000 coloms roquers i 13.000 estornells. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla.
Control de les poblacions de conill a Lleida
De forma paral·lela, durant l’estiu s’intensificarà el control de les poblacions de conill en diversos municipis de Lleida aprofitant la manca de vegetació que els fa més visibles. Aquestes intervencions les duran a terme tècnics especialistes del Departament i l’empresa pública TRAGSA. Comptaran amb drons per avaluar les poblacions i l’efectivitat de les actuacions. L’objectiu és minimitzar els danys als conreus abans de l’inici de la sembra.
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