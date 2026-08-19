Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Una persona ferida en caure d'un cavall al camí del Roure de Santa Pau

L'incident eqüestre ha requerit la intervenció dels Bombers i del SEM

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Santa Pau

Una persona ha resultat ferida aquest dimecres al matí després de caure d’un cavall al camí del Roure, a Santa Pau.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a dos quarts d'onze i han mobilitzat dues dotacions per atendre l’incident. La persona formava part d’un grup que anava a cavall quan, per causes que no han transcendit, ha caigut i s’ha fet mal al braç, a més de presentar mareig.

Notícies relacionades

Els efectius dels Bombers han gestionat l’assistència amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’ha fet càrrec de la persona ferida. De moment se'n desconeix l'estat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents