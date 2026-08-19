Una persona ferida en caure d'un cavall al camí del Roure de Santa Pau
L'incident eqüestre ha requerit la intervenció dels Bombers i del SEM
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Una persona ha resultat ferida aquest dimecres al matí després de caure d’un cavall al camí del Roure, a Santa Pau.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a dos quarts d'onze i han mobilitzat dues dotacions per atendre l’incident. La persona formava part d’un grup que anava a cavall quan, per causes que no han transcendit, ha caigut i s’ha fet mal al braç, a més de presentar mareig.
Els efectius dels Bombers han gestionat l’assistència amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’ha fet càrrec de la persona ferida. De moment se'n desconeix l'estat.