Sant Miquel de Campmajor i Mieres denuncien que la falta de cobertura "complica molt la vida" a veïns i comerciants
Establiments que no poden cobrar amb targeta, falta d'accés a internet o no poder trucar són problemes "recurrents"
Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany) i Mieres (Garrotxa) denuncien que la falta de cobertura mòbil "complica molt la vida" als veïns i comerços dels dos municipis. L'alcalde de Sant Miquel, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol. A més, Serra lamenta que el més "increïble" és que tenen la fibra òptica a tocar, però que no s'ha connectat mai. Tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en els establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, diu que amb les línies amb cable -ara obsoletes- estaven més ben comunicats. "Hem anat a pitjor", lamenta.
En David Rodríguez és l'agutzil de Sant Miquel de Campmajor. Cada dia fa unes determinades feines, però sempre ha d'anar amb el mòbil a sobre per qualsevol qüestió que pugui afectar l'Ajuntament o algun veí d'aquest poble que es troba a la frontera entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa. El problema és que moltes vegades en David es troba que li arriba un missatge al telèfon, hores després que l'haguessin trucat. Una realitat que no només viu el treballador municipal, sinó tot el poble.
De fet, a dins del mateix ajuntament és habitual que no hi hagi cobertura, malgrat un aparell que amplifica la poca que hi arriba. Això afecta el dia a dia del consistori, explica l'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, pels tràmits que han de fer. El que més molesta a Serrà, però, és que tenen l'arqueta amb la connexió de fibra òptica a 50 metres de l'Ajuntament, però no s'ha connectat.
"Tenim la línia de fibra que va d'Olot a Banyoles i que passa per Mieres i Sant Miquel i que està morta a 20 metres de l'ajuntament", lamenta Serrà. L'alcalde explica que s'han posat en contacte amb empreses per intentar fer arribar la línia a les cases, però que cap d'elles n'està interessada, ja que és un disseminat i el cost és alt.
El que també indigna Serrà és que han intentat connectar-la a través de subvencions europees, però que van per territori i que la mateixa subvenció permet renunciar a un 10% per dedicar-lo a un altre espai. "El problema és que sempre acaben desistint de les cases de Sant Miquel i no tenim la subvenció", lamenta.
Tot plegat fa que la cobertura "sigui un drama" fins pels veïns, però també pels establiments de restauració. El problema arriba fins al punt que a vegades no hi ha cobertura per poder pagar amb targeta i fa queels clients hagin d'anar a Mieres o Banyoles on hi ha caixers a treure diners.
En Josep Port és veí de Sant Miquel i assegura que s'ha trobat que moltes vegades li arriba el missatge que l'han trucat dies després que ho hagin fet. "Després pregunto i em diuen que em van trucar abans d'ahir i amb el telèfon sempre a sobre, no és que estigui despitat. El problema és que no tenim cobertura", diu.
A qui també afecta de manera "preocupant" és als pagesos de la zona quan han de comunicar o pujar algun document concret a través d'internet i es troben que no ho poden fer. Serrà explica que genera un "maldecap important" perquè, si no notifiquen el que l'administració els demana els poden sancionar.
A Mieres, una situació similar
El problema es reprodueix sis quilòmetres més enllà i ja dins de la comarca de la Garrotxa. A Mieres el problema és que a vegades cau el servei de l'antena i es poden trobar "tranquil·lament que un parell de dies no hi ha cobertura", especialment de la companyia Movistar.
L'alcaldessa de la localitat, Núria Martínez, lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència no està "incomunicada". "Jo, que sóc la responsable d'activar plans municipal d'emergència, no puc fer-ho perquè no tinc telèfon. Tinc la sensació d'un cert abandonament", carrega Martínez.
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