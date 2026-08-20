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Banyoles crea un camí verd a la carretera de Figueres i un pas segur a la carretera C-150a

Les obres, amb un pressupost de 158.520 euros, també preveuen millorar el drenatge de la zona i reduir el risc d'inundacions amb la instal·lació d'un col·lector soterrat

Imatges de les localitzacions de les obres de Banyoles

Imatges de les localitzacions de les obres de Banyoles

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Imatge de la localització on hi haurà el pas segur / Ajuntament de Banyoles

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Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat les obres per crear un camí verd compartit per a ciclistes i vianants i un nou pas segur a través de la carretera C-150a per accedir al Parc de la Draga.

L’actuació es desenvolupa al lateral nord del tram de la carretera de Figueres, entre la C-150a i el carrer Sant Martirià, i compta amb un pressupost de 158.520 euros. Els treballs tenen un termini d’execució previst de tres mesos.

El projecte té com a principals objectius millorar la seguretat dels vianants i ciclistes, reduir la velocitat dels vehicles que entren a Banyoles per aquesta via i connectar la xarxa de carrils bici existent amb el Parc de la Draga.

Dos eixos d'actuació

Les obres s’articulen al voltant de dos eixos. El primer és l’ampliació de la xarxa d’espais per a la circulació de bicicletes del municipi, amb la connexió entre el carril bici del carrer Sant Martirià i el que comença a la rotonda de la carretera GIP-5121. El nou recorregut també serà d’ús compartit per a vianants.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que l’actuació també permetrà intervenir en un dels problemes recurrents de la zona. «Aquest canvi té per objectiu evitar les inundacions recurrents en aquesta zona per causa de les aigües que transporta aquesta cuneta que s’eliminarà i les pròpies del pàrquing», explica.

El segon eix del projecte consisteix en l’eliminació de la cuneta que actualment recull les aigües pluvials procedents de la carretera GIP-5121. En el seu lloc s’instal·larà un col·lector soterrat que passarà per sota del nou camí verd fins a connectar amb la xarxa municipal de sanejament d’aigües pluvials. La intenció d'aquesta substitució és la de millorar tant la mobilitat de la zona com la gestió de les aigües pluvials.

Semàfors per reforçar la seguretat

El projecte també incorpora noves mesures relacionades amb la seguretat viària. En concret, s’instal·laran semàfors específics per a vianants i ciclistes en el punt on la vorera i el carril bici travessen la C-150a. També es col·locarà un semàfor de preavís en sentit d’entrada a Banyoles per alertar els conductors de la presència del nou pas.

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Paral·lelament, es millorarà la visibilitat de la cruïlla entre el carrer Llibertat, la carretera de Figueres i la C-150a mitjançant la instal·lació de noves lluminàries.

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