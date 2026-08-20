L'augment de dies amb risc d'incendi a les comarques gironines quadruplica les actuacions preventives d'Endesa
El Pla Alfa obliga a desactivar la reconnexió automàtica i revisar manualment la línia abans de restablir el servei
L'augment de dies amb risc d'incendi a les comarques gironines ha més que quadruplicat les actuacions d'Endesa per desactivar els sistemes de reconnexió automàtica de les línies elèctriques. Segons dades aportades per la companyia elèctrica, aquest juliol n'ha fet 65, davant de les 14 del mateix mes de l'any passat. La mesura s'aplica seguint el protocol quan s'activen els nivells 2, 3 o 4 del Pla Alfa i fa que, si una línia salta per alguna incidència, no es pugui recuperar el servei automàticament i de manera remota. Endesa s'ha de coordinar amb els Agents Rurals i enviar equips per inspeccionar el tram afectat abans de poder restablir el servei.
Més dies amb risc d'incendi vol dir també més mesures preventives a la xarxa elèctrica. Quan els Agents Rurals activen els nivells 2, 3 o 4 del Pla Alfa, Endesa modifica la manera d'operar les línies que passen per les zones afectades. Una de les principals mesures és desactivar temporalment els sistemes de reconnexió automàtica de les línies que es troben dins del perímetre del pla, per evitar que es restableixi el subministrament sense comprovar abans què ha provocat la incidència.
Segons explica Endesa, bona part de les desconnexions són per "contactes puntuals" associats a vegetació, objectes transportats pel vent, com bosses o globus, branques o la presència d'ocells. En condicions normals, aquests episodis podrien quedar resolts automàticament en pocs segons gràcies als sistemes de reconnexió automàtica.
Amb el Pla Alfa activat per risc d'incendi, però, Endesa deshabilita aquest automatisme per seguretat. Si una línia salta, la companyia es coordina primer amb els Agents Rurals per comprovar si hi ha algun incendi o incidència a la zona. Si no n'hi ha constància, Endesa hi envia equips perquè inspeccionin sobre el terreny el tram afectat i descartin qualsevol anomalia abans de tornar-li a donar tensió. En funció del nivell del Pla Alfa, el protocol pot obligar a marcar un temps prudencial d'entre dues i tres hores abans de reconnectar el tram afectat.
Aquest juliol, Endesa ha fet 65 actuacions en línies de les comarques gironines per desactivar-ne els automatismes, davant de les 14 del mateix mes del 2025. La xifra s'ha més que quadruplicat i suposa un increment del 364%.
L'augment coincideix amb un estiu amb moltes més jornades de risc. Segons les dades facilitades per la companyia elèctrica, fins al 31 de juliol les comarques gironines ha acumulat 54 dies amb algun nivell del Pla Alfa activat, gairebé tres quartes parts dels 73 registrats durant tot el 2025. Només durant el juliol, hi ha hagut activacions en 30 dels 31 dies.
Si es mira el conjunt dels primers set mesos de l'any, Endesa ha fet 84 actuacions en línies gironines per evitar que els sistemes de reconnexió actuïn automàticament, mentre que durant tot el 2025 en van ser 48. Això significa que, quan encara falten cinc mesos per acabar l'any, la companyia ja n'ha fet un 75% més que durant tot l'exercici anterior.
16.711 operacions vinculades al Pla Alfa
Les actuacions sobre les línies són només una part de l'operativa que comporta l'activació del Pla Alfa. Segons les dades Endesa, entre gener i juliol han fet 16.711 operacions vinculades al protocol a les comarques gironines, davant de les 11.010 de tot l'any passat. En set mesos, per tant, ja ha superat totes les operacions fetes durant el 2025 (151,8%).
La companyia remarca que aquest increment no significa que hi hagi més avaries o incidències a la xarxa, sinó que respon a l'augment de dies amb risc d'incendi i a les mesures de prevenció, supervisió i control que activa per adaptar-hi el funcionament de les línies.
Endesa subratlla que a les comarques gironines aquestes mesures tenen especial incidència per les característiques de la xarxa. La demarcació compta amb 12.246 quilòmetres de xarxa de distribució, dels quals 7.895 (un 65%) són línies aèries. Endesa assenyala que la combinació de zones forestals, agrícoles, de muntanya i urbanes obliga a operar la xarxa amb especial prudència durant els episodis de risc d'incendi.
Més activacions arreu de Catalunya
La situació de les comarques gironines s'emmarca en un augment generalitzat de les activacions del Pla Alfa. Fins al 31 de juliol, Catalunya ha acumulat 94 dies amb algun nivell activat, prop del 72% dels registrats durant tot el 2025. L'increment del risc ha obligat Endesa a fer 487 actuacions en línies elèctriques durant els primers set mesos de l'any, un 43% més que en tot l'exercici anterior (339).
El juliol és, també en el conjunt del país, el mes que concentra bona part de l'increment. Endesa hi ha fet 333 actuacions, davant de les 109 del mateix mes del 2025, un 205% més. En paral·lel, fins a finals de juliol la companyia ha comptabilitzat prop de 88.000 operacions vinculades al Pla Alfa a Catalunya, una xifra que ja s'acosta al volum de tot l'any passat (95.328).
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