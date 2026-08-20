Associacions colombianes de Girona reclamen més coordinació per fer arribar ajuda als afectats pel terratrèmol
Les organitzacions han activat xarxes d’ajuda i suport, però admeten que no disposen de la infraestructura necessària per gestionar una emergència d’aquesta magnitud
Les associacions colombianes de Girona han posat en marxa iniciatives per ajudar les persones afectades pel terratrèmol de Colòmbia. Tot i això, reclamen més coordinació entre entitats i institucions per garantir que els recursos arribin a les zones que més ho necessiten. Aquestes organitzacions tenen una vinculació especialment estreta amb les zones afectades, ja que molts dels seus membres hi tenen familiars i persones properes.
Després de rebre la notícia, les associacions han organitzat diverses línies d'ajuda, des de l'atenció psicològica i l'orientació fins a la recollida de recursos i material essencial.
La comunitat colombiana es mobilitza
Nelson Javier Ruiz, coordinador de projectes i administració de l’Associació Bumaro, explica que han viscut els fets amb «molta angoixa». Bona part dels membres de l’entitat tenen germans, pares, amics o coneguts a la ciutat colombiana de Buenaventura, una de les ciutats més afectades. «Quan vam saber que hi havia hagut un terratrèmol, vam començar a preguntar als nostres contactes de la ciutat per saber si els familiars i coneguts estaven bé», detalla Ruiz. Després d’aquest primer contacte amb les famílies, l’associació va iniciar una recollida de recursos amb la voluntat de fer arribar «tanta ajuda com fos possible».
Des de l’associació Dagua, la catàstrofe es va viure de manera similar. La directora i coordinadora de projectes, Olga Levinia Grueso, informa que Buenaventura ja afrontava una situació social complicada, i que la catàstrofe ha agreujat aquesta realitat. «Ha sigut com un gerro més d’aigua freda», afirma Grueso, que considera que la catàstrofe ha agreujat les condicions de vulnerabilitat de bona part de la població. «Aquesta catàstrofe acaba d'enfonsar en la misèria a la població», assegura. També reclama col·laboració per restablir els habitatges i així poder «tornar la dignitat a aquestes persones que ja de per si viuen dins l'umbral de la pobresa».
En aquest context, les associacions treballen especialment en l’atenció de les necessitats bàsiques i en la identificació de les víctimes. També s’han mobilitzat per oferir allotjament i contribuir al cens de la població, amb l’objectiu de facilitar la localització de persones i famílies.
Aquesta catàstrofe acaba d'enfonsar en la misèria a la població
Més coordinació entre entitats
La resposta, però, també ha posat de manifest les dificultats de les associacions més petites per coordinar-se amb les organitzacions de més dimensió. Ruiz lamenta la manca de comunicació que hi ha, especialment amb entitats més grosses, i demana una transmissió més directa de la informació. «Hauríem de tenir una comunicació directa i treballar units amb les altres entitats», apunta. Segons Ruiz, no reben prou informació de canals oficials i creu que per aquest motiu, les grans organitzacions haurien de «prendre la iniciativa» i reunir-se amb aquelles més petites.
Actualment han aturat la recol·lecció de recursos i s’estan enfocant en la reconstrucció. Esperen directrius dels ajuntaments i dels organismes responsables per continuar amb la seva tasca i evitar que es recullin materials o recursos sense tenir clar com es podran fer arribar al territori. «Em genera impotència no poder avançar, la gent vol ajudar», comenta el coordinador de l'Associació Bumaro.
D'altra banda, recorda experiències anteriors en què les donacions «no van arribar a les persones destinatàries».«Això ja va passar amb Veneçuela, es van recollir molts recursos que han quedat parats», explica.
Des de l'associació Asocolgi comparteixen la necessitat d’una resposta conjunta, i reclamen a les grans organitzacions «coordinar esforços per oferir l’ajuda i poder participar-hi com a entitats petites».
Ebelin Cuero, presidenta d'Asocolgi, posa sobre la taula les limitacions amb les quals es troben. «Nosaltres no som entitats especialitzades en emergències humanitàries, ni disposem de la infraestructura logística necessària per a funcionar d'aquesta manera. Intentem orientar a les persones perquè ho facin a través de canals oficials.» Des de Girona el paper de l'organització es basa principalment a orientar i sensibilitzar.
Això ja va passar amb Veneçuela, es van recollir molts recursos que han quedat parats
El paper de l'Ajuntament de Girona
L’Ajuntament de Girona ha ofert suport a les entitats colombianes de la ciutat i ha mantingut una reunió amb les associacions per abordar la resposta davant la situació d’emergència. Durant la trobada, es van pactar tres línies d’actuació per intentar ordenar els esforços. Les entitats consideren que la coordinació amb les administracions és especialment important en aquesta fase, tant per canalitzar les aportacions de la ciutadania com per garantir que l’ajuda arribi de manera efectiva a les persones afectades.
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