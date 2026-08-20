Les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual de vi de la DO Empordà que manté una "qualitat excel·lent"
Les calorades han obligat a avançar la collita i en alguns cellers ja comencen a fer-ho un mes abans del normal
La DO Empordà preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat i tornar a una producció "habitual". Això ha estat possible gràcies a les puges de l'hivern que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir "en bon estat" els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic de la DO Empordà, Pau Albó, confia, però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes. "Som optimistes per la quantitat i per la qualitat que aquí és innegociable i excel·lent", assenyala Albó.
"Aquest any pinta bé. Som optimistes". Són paraules del responsable tècnic de la DO Empordà, Pau Albó. Després de diversos anys marcats per la baixada la producció, les abundants pluges de l'hivern han permès recuperar la quantitat de raïm al cep i es preveu tornar així als 60.000 hectolitres "habituals" per la denominació d'origen. Unes pluges que han permès "fer aguantar bé" les reserves hídriques dels cellers, però que tornen a ser necessàries perquè les reserves s'han acabat.
En aquest sentit, Albó assenyala que caldria que tornés a ploure per poder assegurar la recollida de les varietats més tardanes de raïm. "Ara mateix portem tres mesos sense ploure i la planta pateix. Si pogués demanar un desig seria una mica d'aigua per poder collir les varietats que van a finals de setembre", remarca.
El gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es veremarà durant les pròximes setmanes i es preveu que la campanya s'acabi a finals del mes vinent o començaments d'octubre. L'avançament de la campanya comença a ser un fet habitual per les calorades, però també pel canvi d'hàbits de consum.
A tall d'exemple, al celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes van començar la verema el 10 d'agost. Quan els responsables es van instal·lar en aquesta finca de l'Alt Empordà fa 21 anys començaven un mes més tard, a mitjans de setembre.
El propietari del celler, Marc Bournazeau, explica que s'han hagut d'adaptar i que actualment el consumidor busca vins "més frescos i que passin més bé". Això altera, diu Bournazeau, el procés de collita i es busca varietats i graus diferents.
Aquest celler que produeix al voltant de 150.000 ampolles l'any té pràcticament venuda la producció. "Estudiem els mercats i intentem avançar-nos, però s'aprecia molt la qualitat Empordà", diu Bournazeau, que destaca la importància que té la terra granítica de l'Alt Empordà, que permet tenir un PH més baix.
Una qualitat "excel·lent i innegociable"
Des de la DO Empordà, però, destaquen que la qualitat és "excel·lent i innegociable". En aquest sentit, les fortes calorades que hi ha hagut els darrers mesos no han afectat a la qualitat del raïm, només a la collita.
Albó explica que a la planta "li ha passat com a nosaltres, que a 40 graus no tens ganes de fer res". "Al cep no li surt a compte treballar i es para. Això fa baixar l'acidesa, però ha permès mantenir el grau", explica.
A banda, des de la DO es tornen a queixar de la fauna cinegètica sobre la vinya. Assenyalen que ja és habitual que el senglar i el cabirol malmetin el raïm, especialment en les parcel·les més aïllades i en aquelles que estan tocant a zones boscoses, malgrat que moltes d'elles estan tancades i electrificades.
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