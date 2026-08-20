El 85% dels municipis gironins s’han adherit al protocol del Govern per millorar la connectivitat
El telèfon prioritari que connecta teleoperadores, Govern i ajuntaments ha atès 94 incidències a les comarques gironines des de l'octubre
Els consistoris en fan un balanç positiu tot i que creuen que hi ha marge de millora
Ja són 178 municipis gironins, un 85,6% del total, els que s’han adherit al protocol impulsat pel Govern per millorar la connectivitat arreu del territori i en especial a les zones rurals. Aquest servei, anomenat TelcoCat, disposa d’un telèfon prioritari perquè els ajuntaments i ens locals puguin notificar i fer el seguiment d'incidències amb les operadores de telefonia.
Des de la seva posada en marxa a l’octubre del 2025, el telèfon ha atès un total de 459 incidències, 94 de les quals han estat a la vegueria de Girona, el que representa un 20% del total de Catalunya. Segons les dades facilitades pel Govern, la majoria han estat al Ripollès (29) i a l’Alt Empordà (22). Respecte a les reincidències, el Ripollès se situa al capdavant i a molta distància de la resta: en comptabilitza 19, seguit de la Selva, que en registra 4.
Pel que fa a l’adhesió del territori a aquest servei del TelcoCat, l’Alt Empordà és la comarca on més ajuntaments s’hi han sumat: són 57 consistoris, el que representa el 84% del total. El segueixen el Baix Empordà, amb 29 ajuntaments i un 81% del total, el Gironès, amb 26 consistoris i un 96% del total, la Selva, amb 22 ajuntaments i el 85% del total, la Garrotxa, amb 18 ajuntaments i un 86% del total, el Ripollès, amb 16 consistoris i un 84% del total i el Pla de l’Estany amb 10 ajuntaments i el 91% del total. Per últim, al conjunt de la Cerdanya només s’hi han adherit 8 ajuntaments, el que representa el 47% del total.
En el conjunt de Catalunya les dades són similars: són 746 els pobles i ciutats que s’hi han adherit, el 79% del total. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha explicat que aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada reuneix la Generalitat, els ens locals i les companyies de telecomunicacions i pretén "canviar el paradigma" en la gestió de les incidències.
Segons Tort, "l’objectiu és que, en el moment que hi ha una incidència, ja sigui de telefonia fixa o de cobertura mòbil, les institucions siguin part d'aquest cercle d'informació a l'hora de poder gestionar (el problema) per part de les operadores privades", explica. "Quan hi ha més informació, es pot gestionar millor el moment de la incidència i l'objectiu final, que és que es resolgui com més aviat millor", afegeix.
El secretari de Telecomunicacions defineix el telèfon prioritari com un "canal d'obertura" que, juntament amb el protocol TelcoCat, facilita la comunicació entre les administracions i les operadores, que han de proporcionar informació "en períodes regulars de temps". De fet, més d'una desena de companyies en formen part, entre les quals destaquen Telefónica, Vodafone i Orange, així com altres empreses més petites del sector.
Diversos municipis gironins que han registrat incidències valoren positivament poder parlar amb algú i notificar el problema però de vegades es troben amb falta d'informació a l'altra banda del telèfon. De fet, algun alcalde considera que caldria millorar el servei.
Des de l'arrencada del telèfon prioritari, s'han registrat 917 trucades a tot Catalunya. De les 459 incidències notificades, 88 són "incidències recurrents", cosa que permet a l'administració detectar punts on poder incidir i, també, comunicar a les operadores la necessitat de fer més robusta la xarxa. El 64,05% del total de problemes notificats està relacionat amb la cobertura mòbil, sent la categoria amb més pes. A força distància la segueixen les que engloben les incidències en banda ampla, amb un 17,64%; les afectacions combinades d'aquestes dues tecnologies, amb un 13,51%, i els problemes amb la cobertura de TDT, amb un 4,79%.
A més, el Govern detalla que, si bé l'activitat del servei s'ha mantingut "sostinguda" des de l'octubre, s'ha registrat una "especial incidència" durant els mesos d'hivern a causa de la pluja o el vent característics d'aquesta època de l'any.
La Generalitat també està treballant per integrar les teleoperadores a la futura plataforma web 'InfoConnecta', que permetrà als ajuntaments poder fer un seguiment en temps real de les incidències registrades amb el telèfon prioritari. Així i tot, l'executiu no ha avançat una data per a la posada en marxa del nou servei.
Balanç positiu
Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, fa un parell de mesos que es va inscriure al TelcoCat i des de l'Ajuntament expliquen que han trucat tres o quatre vegades, totes per incidències relacionades amb cobertura mòbil. L'alcalde del municipi, Javi Molina, explica que el més pràctic és «tenir un número on la companyia respongui, t'atengui i et doni informació». «Està bé que estigui centralitzat i que la Generalitat destini recursos a facilitar la vida dels alcaldes, sobretot de pobles petits, que no tenim de vegades cap número de telèfon on trucar».
L'alcalde assegura que «almenys t'atenen persones i no un robot, segueixen el cas i t'envien informació», tot i que de vegades explica que els hi manca informació executiva del que s'està fent sobre el terreny per solucionar el problema. Tot i això, valora positivament que els tenen informats i alhora des de l'Ajuntament poden revertir aquesta informació a la ciutadania.
Per altra banda, Molina lamenta que en la majoria dels casos l'averia és al mateix lloc. En el cas de Maçanet es tracta d'una fibra aèria entre la Jonquera i Agullana, on denuncia que Movistar no inverteix en el manteniment de les línies. Han demanat a la Generalitat que pressioni la companyia perquè soterri aquest tram però assegura que «costa molt».
El cas de Molló
Molló, al Ripollès, és un municipi que ha notificat força incidències. L’alcalde, Josep Coma, explica que es van adherir al TelcoCat l’octubre del 2025, quan es va posar en funcionament. Des de llavors, Coma explica que han tingut moltes incidències: «He trucat entre 30 i 40 vegades. La majoria ha estat per manca de cobertura de telefonia mòbil, tot i que en alguns casos també ha estat pels serveis de TDT».
Respecte al servei, l’alcalde el qualifica de «regular». «Sí que és cert que podem parlar amb algú i avisar que hi ha una incidència. Abans era impossible parlar amb aquestes companyies. Però la informació que donen no té res a veure amb el problema». Explica que donen respostes genèriques i que la informació que obtenen d’ells és zero. «A vegades hi ha respostes surrealistes: et diuen que ningú ha trucat per queixar-se. Evidentment, si no hi ha cobertura, la gent no pot trucar». I afegeix: «Ets més conscient del problema al territori tu que no pas ells».
Per això, Coma creu que el que caldria millorar és la resposta a la incidència: que les companyies puguin oferir una informació més fiable i veraç del que realment passa. «Entenc que en algun moment deu ser impossible perquè no ho deuen saber ni ells, però per això els demano que facin més cas al que els diem des dels ajuntaments. Si se’ns escoltés més, se solucionarien algunes incidències de forma més habitual», assegura.
El mateix alcalde explica que va haver de canviar de companyia perquè els talls amb Movistar eren tan freqüents que en cas d’una emergència o problema estava absolutament incomunicat. A més, lamenta que en els últims anys la cobertura de telefonia mòbil ha anat a pitjor i ho atribueix a l’esquerda digital: «La tecnologia va avançant i allà on hi ha poca gent no es fa la inversió».
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