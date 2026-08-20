Olot es prepara per les Festes del Tura amb un àlbum de cromos i un got commemoratiu
Els Gegants protagonitzen el disseny del nou got de les Festes del Tura d'Olot, escollit entre propostes d'alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió
Olot ja escalfa motors per a les Festes del Tura, que començaran d’aquí a poques setmanes, i ha intensificat el ritme de comunicats i anuncis relacionats amb les activitats i les iniciatives, alimentant l’expectació d’una ciutadania que ja comença a tenir la mirada posada en una de les cites més esperades de l’any a la ciutat.
L'àlbum de cromos de la cercavila
El número especial 2.333 de La Comarca d’Olot arriba amb més de 300 pàgines i amb un àlbum de cromos com a principal reclam. La iniciativa, feta conjuntament amb Prisma Olot, i amb el suport de l'Ajuntament, recull en 146 cromos la cercavila inaugural i els protagonistes de la faràndula, amb il·lustracions de Tavi Algueró i textos d’Oriol Garcia, Xavier Puigvert i Jenni Rodà. El primer paquet de cromos s’inclourà de franc amb l’edició, que sortirà al carrer el dijous 27 d’agost.
L’extra també inclourà un dels 3.000 mocadors oficials encarregats per a l’ocasió, de color grana i amb l’escut de la ciutat. L’edició es completarà amb els Goigs en honor de la Mare de Déu del Tura i l’Ave a la Mare de Déu del Tura, impresos en paper noble i acompanyats d’un codi QR per escoltar les dues composicions.
El got de les festes, amb els Gegants com a protagonistes
Olot també ha presentat el nou got de les festes del Tura d'aquest any. Com ja és costum, l’Ajuntament d’Olot encarrega a l’Escola Municipal d’Expressió el dibuix, i la Comissió de Festes escull el disseny d'alumnes que més agrada. Arnau Bosch, l'escollit per a posar cara als gots d'aquest any, és un estudiant del batxillerat artístic a l’Escola d’Art d’Olot, a més d'autor de diferents cartells d'activitats de la ciutat.
Bosch ha convertit els principals elements de la faràndula d’Olot en el disseny principal. Segons ha afegit, “al cartell vaig centrar-me en la imatge dels Gegants. A partir d’aquesta idea, he simplificat el disseny en blanc i negre afegint la referència a Festes del Tura perquè fos un dibuix més compacte i equilibrat”.
AOAPIX manté les seves propostes habituals
L’Associació Cultural i Recreativa Amics del Porc i del Xai d'Olot (AOAPIX) ja ho té tot a punt per a una nova edició de les Festes del Tura, amb el Vermut Cantat i el Concurs de Paelles com a principals reclams d’una programació que manté les propostes habituals. El Vermut Cantat arribarà a la quarta edició i se celebrarà dissabte 5 de setembre a les 11:30, amb inici a les escales de Sant Esteve i recorregut fins al carrer Baix del Tura, acompanyat per la Banda del Vermut. La principal novetat serà el barret que l’AOAPIX regalarà als participants que comprin l’entrada.
L’altra gran cita de la programació serà el Concurs de Paelles, que enguany celebrarà la 18a edició dilluns 7 de setembre al passeig de la Muralla. Els participants podran començar a preparar les paelles a partir de les vuit del vespre i el sopar serà a les deu, amb l’animació de la xaranga Bufant Fort Street Band. Després del sopar arribarà el lliurament de premis, i la nit clausurarà amb el concert dels Rancis i el ball de festa amb Brou.
La programació es completa amb altres propostes com el ball del Porc i el Xai i l’encierru de marrans. Aquest any, a més, l’AOAPIX i Turisme Garrotxa han reforçat la seva col·laboració amb motiu de les festes. El suport de l’entitat turística ha permès fer realitat el nou barret del Vermut Cantat, en una col·laboració que coincideix amb el 30è aniversari de Turisme Garrotxa.
Subscriu-te per seguir llegint
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any