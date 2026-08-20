Un usuari de l'R3 sobre el reforç del servei per carretera: "El bus és resignació, però també és seguretat pels horaris"
La plataforma Perquè no ens fotin el tren lamenta que Renfe sigui "incapaç" de fer funcionar la línia
Laura Busquets/ACN
Els usuaris de l'R3 es mostren satisfets amb el reforç del servei alternatiu per carretera que ha instaurat Renfe entre la Garriga i Puigcerdà amb l'objectiu de garantir la mobilitat davant les afectacions que pateix últimament la línia, com ara robatoris de cable o arbres caiguts a la via. L'Alejandro, acompanyat de la seva família, es disposava a arribar des de Vic a Ribes de Freser en tren. "És més còmode i més ample. Ho hem intentat, però no ha estat possible", ha dit sobre el retard del comboi que havien d'agafar. "El bus és resignació, però també és seguretat pels horaris", ha afegit. Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras ha lamentat que Renfe sigui "incapaç" de fer funcionar la línia.
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