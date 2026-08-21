Preocupació al barri de Sant Roc d’Olot per la presència d’un home que increpa als veïns
L’Ajuntament confirma que l’home és conegut pels cossos policials i que en una ocasió ja va estar posat a disposició judicial, mentre els residents denuncien episodis d’increpacions i molèsties.
Els veïns del barri de Sant Roc d’Olot viuen amb preocupació la presència d’un home que, segons expliquen residents de la zona, durant els darrers dies hauria protagonitzat diferents episodis d’increpacions i comportaments que han generat malestar i sensació d’inseguretat.
Segons expliquen, aquesta persona hauria anat passant per diferents barris de la capital de la Garrotxa i des de “fa aproximadament una setmana” se l’ha vist amb freqüència per aquella zona. “Ens van explicar que hi havia aquest noi aquí i ens van alertar de la seva presència”, explica una veïna.
Algunes de les persones que s’hi han trobat asseguren que l’home el que fa és “increpar, demanar diners i cridar. De moment, sense tocar ningú, però acaba creant una sensació de tensió i de por”, relata una resident. I afegeix que “ens han avisat que estiguem atents perquè la seva actitud pot ser agressiva. Encara no ha tocat ningú, però el que no volem és que ho acabi fent”.
Davant d’aquests episodis, tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra han mantingut la coordinació i el seguiment de la persona, especialment després dels nous avisos denunciats pels veïns. Però, entre els veïns hi ha inquietud per la seva presència, una preocupació que s’eleva especialment per les molèsties que ocasiona als nens i les persones grans del barri. Segons expliquen, l’home també hauria aparegut a l’escola on aquest estiu es fa un casal i hauria increpat persones durant la festa del barri. “El problema més gran és sobretot amb la mainada i amb la gent gran”, explica.
“Al barri ens coneixem quasi tots i hi ha molts nens que, quan surten de l’escola, van fins a casa sols perquè estan al costat. Ara, en aquest trajecte, se’l poden trobar i a nosaltres ens espanta”, relata. Per això mateix, en diverses ocasions han alertat els cossos de seguretat i també han traslladat la situació a l’Ajuntament. “L’alcalde ens ha donat informació i sé que des de l’Ajuntament s’estan fent coses”, afirma la veïna.
Precisament, l’Ajuntament d’Olot confirma que té coneixement de la situació i assenyala que anteriorment ja havia rebut avisos relacionats amb aquesta mateixa persona en altres punts de la ciutat, especialment al barri de Pequín, molt proper a Sant Roc. Des del consistori expliquen que l’alcalde ha mantingut contacte directe amb alguns dels veïns afectats per informar-los de la situació i intentar tranquil·litzar-los, perquè l’Ajuntament assegura que comparteix la preocupació del barri.
Conegut pels cossos policials
De fet, la persona és coneguda tant pels Mossos d’Esquadra com per la Policia Municipal d’Olot. Els Mossos han hagut de fer diverses actuacions per les molèsties ocasionades per l’individu. A més, des del consistori afirmen que alguns d’aquests incidents protagonitzats per l’home han acabat amb la seva detenció i posada a disposició judicial, tot i que posteriorment va quedar en llibertat. Ara bé, segons l’Ajuntament, se l’hauria advertit que, si continuava protagonitzant nous incidents, podria acabar ingressant a la presó.
Podria haver marxat d’Olot
Pel que fa a la situació actual, des de l’Ajuntament apunten que, després dels avisos rebuts i del seguiment que han fet tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra, ara mateix els semblaria que l’home ja no es troba a la ciutat. El consistori, però, ho expressa amb prudència i remarca que no ho pot assegurar. De fet, es tracta només d’una possibilitat i, per això mateix, no es pot descartar que torni a aparèixer pel municipi.
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