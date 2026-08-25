Un cotxe dona diverses voltes de campana abans de xocar contra el guarda-raïl a Besalú
La persona ha estat atesa pel SEM al lloc dels fets i posteriorment traslladada al Trueta
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Un cotxe ha patit un accident aquest dimarts a la C-66, a Besalú, en què, després de donar diverses voltes de campana, el vehicle ha acabat xocant contra el guarda-raïl.
L’avís de l’accident s’ha rebut a les 14:54 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet les tasques d’extracció del vehicle. De les tres dotacions, n’han acabat treballant només dues.
La persona conductora del turisme ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets i, posteriorment, ha estat traslladada fins a l’Hospital Josep Trueta.
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