Una fuita de gas obliga a desallotjar preventivament diversos habitatges a Cornellà del Terri
S'ha establert un perímetre de seguretat de 100 metres de radi per restringir la mobilitat
Una fuita de gas provocada per unes obres ha obligat els Bombers de la Generalitat a establir un perímetre de seguretat aquest matí al carrer del Carme de Cornellà del Terri. L’avís s’ha rebut passades les deu, després que els treballs perforessin una canonada de gas.
Els Bombers hi han desplaçat set dotacions i han establert una àrea d’operacions d’uns 50 metres de radi al voltant del punt de la fuita, com també una zona de restricció de la mobilitat d’uns 100 metres per garantir la seguretat.
De manera preventiva, s’han desallotjat els veïns dels habitatges més propers. En el moment de l’actuació només hi havia dues persones i un animal de companyia, que han pogut ser evacuats sense incidències.
La fuita ha estat a l’aire lliure i no hi ha hagut persones afectades. Els Bombers han mantingut el dispositiu a l’espera de l’arribada de la companyia de gas, que havia d’interrompre el subministrament per poder posar fi a la fuita amb seguretat.
Finalment, la fuita ha quedat controlada cap a dos quarts d'una del migdia. La companyia ha seccionat la canonada i ha aturat la fuita. Els Bombers han fet mesuraments per comprovar que no hi hagués acumulacions de gas a la xarxa de clavegueram, amb resultat negatiu. Un cop garantida la seguretat, s’han aixecat les restriccions i s’ha retirat el dispositiu.
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